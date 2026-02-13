我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園機場公司預估，14日將迎來來出境尖峰，單日運量約16.7萬人次，有望創下歷史新高。（圖／桃園機場公司）

▲為方便旅客掌握時間，機場公司於出境驗票口旁設置預估通關時間告示牌，請旅客留意並儘早完成安檢。（圖／桃機公司）

春節9天連假明日開始，不少人安排出國旅遊放鬆，桃園機場最新統計，昨（12）日已陸續湧現人潮，來到16.1萬出入境人次，創下疫後新高，桃機公司預估最高峰將出現在明天，單日約有16.7萬人次，有望創下史上新高紀錄，桃機公司董事長楊偉甫表示，將全面強化疏運與應變整備，確保國門運作穩定。春節假期尚未正式展開，桃園機場旅運量在昨日已提前衝上高峰，全日運量預估達16.1萬人次，創疫後單日新高，較去（2025）年最高單日15.9萬人次為高，機場公司已針對春節疏運啟動調節機制，持續加強人力配置與現場引導，全力服務旅客。桃機表示，將全力備戰春節疏運人潮，航空、地勤公司等單位亦增加作業人力調配，確保人力投入充足及設備運作順利，也提醒旅客於航班起飛前3小時抵達機場，善用網路報到、預辦登機與自助行李託運，並儘早完成安檢與證照查驗。往返機場請多搭乘機場捷運、客運巴士等大眾運輸，讓旅程更順暢。桃機公司董事長楊偉甫預估，出發尖峰將落在2月14日，有8萬8233人次，抵達尖峰為2月21日，將有8萬6904人次，有望創下歷史新高。