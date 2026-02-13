我是廣告 請繼續往下閱讀

台美今（13）日完成「台美對等貿易協定（ART）」簽署，其中，開放輸入美牛絞肉及部分內臟，但頭骨、脊髓等敏感品項仍禁止。對此，行政院祕書長張惇涵表示，日本、澳門皆被列為風險可忽略國家，「若大家覺得日本和牛、澳洲牛肉沒問題，那美牛也不會有疑慮」。台美對等貿易協定於美東時間12日正式簽署，我方同意15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半，美國牛肉降至零關稅。此外，也開放絞肉及心、肝、腎等部分內臟，其他敏感品項仍維持禁令，包含頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等禁止進口。行政院下午舉行「臺美對等貿易協定總體說明記者會」，發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、張惇涵、經濟部部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。張惇涵指出，美國在2013年即被世界動物衛生組織列為「風險可忽略國家」，同樣被列為風險可忽略國家，還包含日本、澳洲、紐西蘭，「如果大家認為日本和牛、澳洲牛肉沒問題，依照同樣的科學證據與國際標準，美國牛肉在風險評估上，也不該有疑慮」。衛福部長石崇良則說，美國2013年已被世界動物衛生組織列為海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略國家」，但30月齡以上的牛頭骨、腦、脊髓、眼睛及臟器仍舊禁止，肌肉則早在2021年開放全牛齡進口。