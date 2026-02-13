我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處在台美關稅協議拍板後，罕見大幅上修今年台灣經濟成長預測，最新估值拉高到 7.71%。主計總處說明，上修的核心原因在於，今年1月中旬台灣與美國完成對等關稅談判總結後，對美出口半導體與相關衍生品的稅率與待遇更明朗，包含「對等關稅15%且不疊加」以及半導體與衍生品在相關關稅架構下取得最優惠待遇等安排，讓原本壓在市場頭上的關稅不確定性明顯降溫。在外需端，主計總處也點出，AI需求仍維持高熱度，主要雲端服務業者資本支出擴張帶動之下，台灣以AI供應鏈為主的輸美產品出貨動能續強，出口被視為今年經濟成長的主要推進器。隨著整體成長率被上修，主計總處同步估計，今年名目GDP規模可望跨過 1兆美元門檻；每人GDP上看44181美元，全年CPI年增率預測則為1.68%。