台灣政府與美國政府今（13）日簽署「台美對等貿易協定」（ART），其中擴大採購，2025年至2029年對美採購444億美元的液化天然氣及原油，及252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施等，合計696億美元。經濟部長龔明鑫說，台灣因美國原油比率已達6成，因此主要是買天然氣，也強調並非買核電機組，而是燃氣機組。據ART內容，台灣在擴大採購及購買項目訂定，自2025年至2029年，台灣將購買價值444億美元之液化天然氣及原油；價值252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備；價值152億美元之民用航空器及發動機，合計850億元。針對444億美元之液化天然氣及原油，龔明鑫表示，中油現階段從美國購買石油的比例事實上已達到 60%，將會維持這個比率，因為這牽涉到原油成分與煉油設備匹配的穩定性。至於天然氣方面，去年美國天然氣占比約10% 到 12%，隨著新產量的釋出，我們計畫到 2029 年陸續提升到 25%，認為天然氣確實有比較大的成長空間。252億美元之電力設備、電網設備、材料等，他強調並不包含核電相關設備，尤其現在還在「自主安全檢查」，台電剛與西屋公司（Westinghouse）簽訂MOU，後續需要再增加什麼設備或採購，必須等到檢查後才會比較清楚。針對日本規劃跟美國採購10部核電機組，龔明鑫說，台灣是採取既有機組重新啟動，並非新設機組，所以設備及零件不需要大規模汰換。另外，龔明鑫也補充，台灣目前跟卡達、澳洲、美國及巴布亞紐幾內亞等地購買天然氣，目前方向應會是減少跟卡達採購量，改由跟美國購買。他表示，這不單是ART採購量增減，更涉及能源韌性，因為跟卡達、中東進口存在地緣風險，增加從美國採購，可以有效分散來源，對於能源韌性也有協助。