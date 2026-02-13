我是廣告 請繼續往下閱讀

蘭花花產銷發展協會 直呼給政府打滿分

▲台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮（圖／記者張乃文攝影）

守住農村經濟命派 用台灣米過好年

▲台北市米穀商業同業公會理事長梁朝凱。（圖／記者張乃文攝）

養雞業者安心發展 自信面對競爭

▲中華民國養雞協會秘書長吳姿蓉。（圖／記者張乃文攝）

波士頓海產展發展有信心 期待拿下更多訂單

台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉。（圖／記者張乃文攝）

鮮乳跟著台積電出海 價格戰轉向價值站

▲台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強。（圖／記者張乃文攝）

我國與美國簽署對等貿易協定（ART），除原先雙方已達成關稅降為15%不疊加外，進一步爭取包含蘭花等261項農產品豁免關稅，而稻米、雞肉、蛤等27項產品不降稅。產業代表紛紛表示，很開心年前收到好消息，彷彿收到「大紅包」，從去年4月到現在總算確認，為產業注入強心針。農業部部長陳駿季開「農業有確保 競爭更有力」記者會，台灣蘭花產銷發展協會、台北市米穀商業同業公會、台灣水產工業同業公會、養雞協會、連鎖加盟促進協會等有代表出席。台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，今天早上收到這份大紅包，業界非常振奮。去年4月3日後，關稅一度增加至32%，隨後調為20%，經過政府單位積極爭取，蘭花外銷終於達成零關稅，是產業是利多，更是關鍵的強心針。直呼給農業部打100分美國是台灣蝴蝶蘭最重要的外銷市場。黃文榮說，零關稅的確立能穩定市場報價，提升產業應對國際競爭與匯率波動的能力，預期此舉將擴大市場供需，帶來8%至10%的成長。未來，我們將強化批發體系與通路，推動台灣蘭花從價格競爭轉向價值競爭，打造精品形象。蘭花產業會深化產銷整合，讓在全球市場綻放。台北市米穀商業同業公會理事長梁朝凱表示，近年與美方展開談判，其中開放或增加美國進口的配額數量上，持續受到稻米界關注。台灣進口米的管理制度維持現行的關稅配額制度，換言之在配額內進口的總數不變，配額外的關稅也不調整。這不只僅是政府的談判結果，更是農業部對於全台數十萬稻農、從業人員最實質的承諾，感謝農業部及所有外交團隊的力挺。梁朝凱指出，稻米不只是台灣人的主食，更是不可替代的戰略物資、農村經濟的命脈，如果今天的談判有任何讓步，讓各式進口米長驅直入，對於糧價或農民生計、這塊土地的永續經營都是很大的衝擊。他認為，因為政府的堅持，台灣農民在這時候都可以過一個非常好的一年，所有稻米從業人員也會繼續努力，用最優質的台灣米讓大家過得更好。養雞協會秘書長王建培表示，雞肉產業對於年前收到的這項好消息感到十分欣喜。自民國91年加入WTO以來，台灣雞肉進口量逐年增加，對本土產業衝擊極大。自去年四月台美關稅談判開始，業者便擔心原本的保護措施是否會取消，如今大勢底定，終於讓國內養雞業者可以安心發展。王建培說，農業部對產業輔導不遺餘力，從產業結構調整到品牌建立，帶領企業穩定進步。早期周產量僅380萬隻，現已提升至700萬隻；今年春節期間供應量達645萬隻，供應充裕且價格平穩。此外，禽舍升級也成效顯著，飼料換肉率已進化至1.35公斤飼料換1公斤肉。未來在農業安定基金的協助下，有信心面對競爭，推廣新鮮、營養且具備品質保障的國產雞肉。台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉說，美國原本就是台灣水產品出口非常龐大的市場，因此關稅可能提高時，大家都非常擔心；而這次反而得到非常好的立基點變成「零關稅」，與其他競爭對手就是一樣的立基。吳姿蓉指出，包括中國、越南、印尼等東南亞國家都關稅比我國高，感謝農業部去年輔導參展行銷，今年也提供補助。今年3月將進軍到波士頓海產展，有信心比其他國家具競爭力。另，她多年來都建議農業部開放進口、減低關稅，而農業部把關非常嚴格，因此這次降下關稅，對產業而言是成本的降低，在國外議價的空間也會大一些。吳姿蓉說明，整體無論是進口或出口到美國的關稅，水產業界基本都是利多，也盼波士頓參展可拿到更好的訂單，未來農業部能持續支持，讓產業到國際上擴展更大的市場與機會。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，隨著台積電赴美，台灣各產業都在積極「出海」，鮮乳產業也已準備好往美國及國際市場發展。去年產業與農業部配合，思考如何將「價格戰」轉化為「價值戰」。吳永強舉例，協會透過媒合酪農與品牌，去年已有媒合67家廠商、超過30家品牌合作，開發出30種商品，透過手搖飲、火鍋等多元搭配，讓消費者體驗台灣鮮乳的獨特口感。台灣鮮乳的核心優勢在於「24小時內從牧場到桌上」，這是進口鮮乳無法比擬的。去年媒合達成210噸鮮乳產量，遠超原定30噸的目標；未來希望促成100個品牌、5000家門市使用鮮乳標章，共同創造產業新價值。