無黨籍立委高金素梅涉犯《貪污治罪條例》、《刑法》加重詐欺、《醫療器材管理法》共3大案，台北檢署今日偵訊3小時後諭知100萬元交保，她離開前受訪表示，首先要對族人還有愛她、關心她以及立法院的同事們說聲抱歉，「讓你們擔心了」，她希望台灣能夠和平，人民能夠幸福，更祈願祖靈能夠保佑這塊美麗的寶島。高金素梅說，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任，希望大家過上一個好年、馬上幸福」聯訪結束隨即上車，並未對於案情多作回應。檢調掌握，高金素梅與幕僚詐領立院助理費，以她創立的原住民多族群文化交流協會浮報詐取補助款，另透過東部及南部民代蒐集人頭名單輸入快篩。台北地檢署2月10日指揮調查局國安站搜索30個處所、約談18人，11日凌晨高金素梅移送複訊半小時，就因為身體不適前往台大醫院就醫。北檢今日二度傳喚，高金素梅下午2點多抵達前，事先透過親友探路，刻意避開守在地檢署正門口的大批媒體，繞到側門進入，仍被部分記者堵到，現場爆發推擠衝突，有記者跌坐地上。高金素梅2天前從北檢離開時身體癱軟，甚至緊緊靠著法警，今天看來氣色已變好許多。檢調偵辦高金素梅3大案，已聲請羈押金曲歌王Matzka岳父、高金素梅的助理張俊傑獲准，他是串聯3大案的核心人物，因涉犯貪污重罪、有逃亡串證之虞，加上又對案情避重就輕，遭到羈押禁見。