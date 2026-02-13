智利近日發生一起驚悚搶案，一位駕駛在高速公路交流道匝道上，前車突然停下後跳出兩人手拿槍械，示意他停車。不過，駕駛沒有任何猶豫就直接加速把匪徒撞飛，一路開上高速公路後才停下，驚險瞬間全被行車記錄器拍下，相關影像在社群瘋傳。有當地媒體分析該司機是否會面臨法律風險，認為可從兩層面來探討。
根據當地媒體報導，這起事件發生7日，在基利庫拉（Quilicura）連接中央高速公路與北韋斯普奇奧（Vespucio Norte）的路段，一位駕駛遇到持槍匪徒攔車，隨即加速行駛，將其中一位匪徒撞飛。事後駕駛接受採訪時表示，「我當時唯一的念頭就是趕快逃離那裡」。
駕駛說自己當下把油門踩到底，「因為我的車性能較好，當時大約是以時速80～100公里的速度撞上那個傢伙」。駕駛也透露，在匪徒下車攔車前他就已經察覺前面車輛行跡詭異，所以遇到狀況後立即就想著必須迅速離開。
相關影片在社群網傳，也引發對於公路安全、駕駛遭遇緊急狀況時到底該如何反應，怎樣的應對行為屬於正當防衛允許的範圍內的討論。
對此，道路安全專家艾斯科巴（Alberto Escobar）表示，曾與多位實際遭遇劫車攻擊並脫險的當事人聊過，他們都有一個共同點就是，曾經想過「發生這種事該怎麼辦？」由於事先有預想過這問題，所以意外發生時就能較快速做出反應。
至於法律層面的問題，交通事務律師巴克（Reiner Baack）表示，在智利法律中，正當防衛須滿足三個要素：存在非法侵犯、防禦手段具合理必要性、防衛者未過度挑釁。白話說就是必須確實遭到攻擊威脅，而採取的自衛手段必須與威脅程度相符，且自衛者並非事先挑起紛爭。
而在此案例中，巴克認為上述三個條件似乎都成立，法律應會給予保障。
另外，這個案例還牽涉到交通法規的義務問題，因為智利法律規定，凡發生致人受傷或死亡的交通事故，駕駛有義務停車、提供必要援助。雖然這項法律規定是針對一般交通事故，但在這起案例中，顯然也符合所有「發生致人受傷或死亡的交通事故」的要件。
因此，駕駛脫險後，最正確的做法就是立即向警方報案。在這種特殊情況下，駕駛「未停車救助」的行為可受到雙重保護，一是基於正當防衛，二是立即報案，符合法律認可的減刑情狀。巴克最後預測，在此次案例中，撞上歹徒的駕駛應該不會被追究法律責任。
