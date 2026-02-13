我是廣告 請繼續往下閱讀

「台美對等貿易協定（ART）」今（13）日正式簽署定案，一向非常關心貿易協議進度的和碩董事長童子賢表示，台灣的糧食自主非常重要，談判結果能夠守住稻米等農產品，是保護台灣農業風貌的重要一步。根據簽訂內容，美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方談判，包括稻米及米製品、雞肉等27項不調降關稅；美豬關稅雖在3年後調降至一半，但評估國產豬肉市佔率88.4%，預期美豬將與加拿大、丹麥等國製品競爭。對此，童子賢表示，「談判代表辛苦了，我認為談判有不錯成績」他說，以傳產來看，如工具機，會翻新競爭力，而從農業來看，會受到適當保護。他認為，台灣的糧食自主非常重要。其所代表的台灣生活意義、文化傳承、環境風貌、糧食安全都非常重要，談判結果能夠守住稻米等農產品，是保護台灣的農業風貌的重要一步，「農業不止是農業商品，農業是台灣的一種生活方式」，其意義遠超過「商品買賣」。童子賢並以日本為例，「如同我們很難想像，如果日本人沒有了握壽司、沒有和牛、沒有生魚片的文化一般。」對應出台灣的稻米農業也在台灣文化與社會中，乘載著偌大的全民期待與發展可能。因此他強調，台灣也應該保護農業，維護我們的生活風貌。