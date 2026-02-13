我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹雅雯公開大S給自己的鼓勵。（圖／翻攝自YW YouTube）

女星大S（徐熙媛）本月2日離世一週年，她的老公具俊曄特別在金寶山為她打造紀念雕像，許多家人、親友、藝人好友都到場參加懷念儀式，金曲歌后詹雅雯今（13）日在社群曬出她前往金寶山為大S獻花的影片，同時透露大S在自己生病的時候給自己很多鼓勵，哭著表示：「我們還會再相遇。」詹雅雯多年來飽受腦部動脈瘤與帕金森氏症折磨，2023年準備進行第三次腦部手術前，大S透過友人託人送上花束與親筆卡片，突如其來的關懷，讓詹雅雯至今難以忘懷，大S在卡片中坦言，自己無意間看到詹雅雯生病的消息「我想這就是緣分」，她體恤詹雅雯長期抗病的艱辛，寫下「相信妳一定很辛苦，但我一直在心裡為妳禱告」，卡片最後，大S更溫柔寫下：「無論未來如何，我們最後還是會相遇。具俊曄在卡片中也提到，大S時常掛念詹雅雯的病況，叮囑她不要失去勇氣，希望未來能有機會見面，然而，這段緣分卻在去年2月2日畫下令人不捨的句點，大S驟然離世震驚演藝圈，詹雅雯得知噩耗後在家中落淚，並始終珍藏著那張卡片，視為心靈支柱。詹雅雯今日在臉書曬出自己前往金寶山，在大S的紀念雕像前獻花悼念的影片，她特地帶著當年大S送自己的卡片赴約，站在雕像前動情表示，自己始終相信大S所說的「我們最後還是會相遇」，並對著雕像輕聲喊話：「熙媛，謝謝妳，給我的鼓勵，我永遠記得。」詹雅雯也向大S丈夫具俊曄喊話，希望他不要失去勇氣，並表示大S的愛並沒有消失，而是以另一種方式存在著，「熙媛的愛永遠會在。」