春節連假即將到來，除夕團圓飯料理準備要注意，命理專家小孟老師建議，準備年夜飯時，可以備齊魚、雞、長年菜、水餃、豬腳、火鍋、年糕、烏魚子等「8大富貴菜」招財，並且除夕時從4個吉時中挑選一個洗澡，可以去除晦氣，讓來年運勢更好，別忘記把握蛇年最後一天開運、避免禁忌。
2026除夕開運法！8大富貴菜能招財
小孟老師分享2026除夕開運法，核心在於「除舊布新」與「增添財氣」。建議於除夕當日18:00、20:00、21:00或22:00的吉時洗澡以去除晦氣，餐桌上準備魚、雞、長年菜、水餃、豬腳、火鍋、年糕、烏魚子等「8大富貴菜」招財。
除夕開運菜（八芒食物陣）
魚： 年年有餘。
全雞： 象徵「起家」，大吉大利。
長年菜： 象徵長壽，可用菠菜替代。
水餃： 外觀像元寶，象徵財源滾滾。
豬腳/蹄膀： 去除晦氣、煞氣，增加財富。
火鍋： 象徵闔家團圓、圍爐。
年糕/發糕/蘿蔔糕： 步步高升，蘿蔔糕諧音「好彩頭」。
烏魚子： 象徵多子多孫。
2026除夕開運！著重加強財運
角落灑錢： 在家中四個角於除夕晚上幾點都可以，在四個角落撒錢幣（撒越多錢幣越好），隔天拾起，代表「有錢花」。
除夕紅包： 準備現金 1010 元放入紅包袋，睡在床下 10 天，再花掉代表十全十美。
除夕大掃除必丟物品：發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞燈泡、壞掉電器、破損家具、沒魚的魚缸、舊毛巾/馬桶刷。
2026除夕禁忌
小孟老師提醒，其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦
1、忌打碎物品：這代表會破運、破財
2、忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉
3.、忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處哩，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明而使人倒楣。
4、忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年
5、忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運
6、忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。
7、除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。
8、圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。
9、需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。
10、忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。
資料來源：小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
