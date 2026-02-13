我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅因涉嫌長期利用人頭詐領公費助理薪酬、違法輸入中國製新冠肺炎快篩試劑，以及利用「台灣原住民多族群文化交流協會」浮報詐領補助款等案件，今（13）日遭台北地檢署二度傳訊，認定涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌重大，訊後以100萬元交保，檢調大規模搜索與強制處分，高金素梅在臉書發聲，強調自己從政24年來始終清白，此次行動是民進黨政府發動的「莫須有政治追殺」。高金素梅回顧自2002年從政以來，沒有任何政治奧援，全心全意為族人服務，細數過去24年的政績，包括爭取原鄉「幸福巴士」、呼籲社會捐助物資解決疫情期間部落口罩與快篩短缺的問題，以及推動禁伐補償與土地權益恢復，感謝團隊夥伴不眠不休深入部落，強調一切努力都是為了捍衛原住民族的權利與尊嚴，絕對沒有做錯任何事。此外，高金素梅將矛頭指向目前的政治環境，認為檢調此次對她與團隊發動調查，暴露政府「司法打手」的心虛。她主張自己反對1.25兆國防預算、反對美國霸權關稅，以及追索歷史正義的作為，都是為了看緊基層百姓的荷包。她認為這是一場企圖讓人民噤聲的「司法迫害示範」，目的是要打壓反對聲音，她展現強硬立場，強調面對政治追殺，絕對不會屈服。高金素梅身陷助理費與快篩試劑非法輸入等三大爭議案件，核心幕僚已遭羈押，仍選擇正面迎戰司法調查，以堅定的態度捍衛自身名譽。