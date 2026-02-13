我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禮盒變身「桌上神龕」，開創以香供神新美學。（圖／翻攝畫面）

▲台灣格拉斯香氛創辦人暨調香師 Vic Ho何宗禧（左一）。（圖／翻攝畫面）

隨著農曆春節將至，全台各地財神廟湧現祈福人潮。香山財神廟今年首度跨界合作，攜手台灣格拉斯香氛推出2026年自有品牌Aruna「金身法印開運香氛」，結合東方民俗文化與西方調香工藝，嘗試以香氛作為文化祝福的創新載體。廟方表示，此次合作以文化元素延伸為出發點，希望透過日常可使用的香氛產品，讓傳統信仰符碼融入現代生活場景，在保有文化意涵的同時，也貼近年輕世代的使用習慣。何氏香精與台灣格拉斯香氛創辦人暨調香師何宗禧(Vic Ho)，為亞洲少數取得法國格拉斯香水學院（GIP）認證資格的專業講師。此次聯名選用珍貴的「藏紅花」、象徵人緣的「桃花」與頂級香氛常用的「烏木」作為核心基底。何宗禧表示，香氣能透過氣味語言傳遞情感與象徵意涵，因此在配方設計上強調天然香材比例與層次平衡，希望以當代香氛語彙詮釋傳統文化元素。此次聯名共推出兩款限定香調，分別以不同氣味風格對應現代人對事業與人際關係的期待。「富甲金龍」以藏紅花與烏木為主調，氣味沉穩厚實；「聚緣金韻」則以花香調為主軸，加入星玉蘭與桃花元素，呈現清雅細膩的香氣層次。產品設計融入廟方傳統儀式流程，瓶身所附「金身法印」與禮盒內武財神圖像，皆依循新竹香山財神廟既有禮儀完成象徵性疏文稟奏與主爐過火儀式。禮盒外觀融入「桌上陳設」概念，可置於辦公桌或居家空間，成為結合香氛與文化意象的生活擺設。品牌表示，希望透過視覺與嗅覺的整合設計，為現代生活增添儀式感，同時提供一種兼具設計與文化元素的節慶選擇。品牌指出，兩款作品皆以日常空間使用為設計前提，兼顧質感與實用性。該系列產品已於農曆年前限量上市，相關銷售資訊可洽官方通路。