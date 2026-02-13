9天春節年假正式展開，連假天氣雖然沒有冷氣團、寒流影響，不過氣溫、降雨變化快速，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小年夜（2月15日）前各地天氣晴朗回溫，除夕至大年初四（2月16日至2月20日）會有鋒面、東北季風影響，期間苗栗以北、東半部轉濕涼，早晚低溫15度，中南部日夜溫差大。
春節連假東北季風影響 北東天氣變化快速
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，春節期間台灣天氣以「東北季風」為主軸，冷空氣強度偏弱，呈現涼暖交替、氣溫起伏的型態，整體而言，中南部天氣相對穩定，北部、東部雲量與降雨變化較大，清晨與夜間仍偏涼，日夜溫差大，年假尾聲、開工時，可能再迎來一波較強冷空氣，冬季尚未結束。
小年夜前好天氣 除夕開始鋒面、東北季風襲台
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周六情人節、周日小年夜，全台晴朗穩定，東南風環境，氣溫明顯回升，日夜溫差大，雙北、桃園氣溫16至29度，中南部18至19度，東半部18至27度，新竹至嘉義早晚可能有15度低溫。
除夕當天會有一道鋒面快速通過，北部、東部天氣轉為陰天，時不時會下小雨，中南部則維持多雲到晴，苗栗以北的氣溫稍微下滑，白天高溫剩下20至22度，基隆、宜蘭也降到24度左右。
初一、初二北台灣全天濕涼 初六收假恐有冷空氣
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，大年初一、大年初二受到東北季風影響，北部、東半部陰天偶陣雨，全天濕涼，中部、南部晴朗穩定，日夜溫差大；雙北、桃園、新竹、苗栗、基隆、宜蘭整天氣溫不超過20度，中南部白天高溫也下滑到24度。
大年初三、大年初四雖然仍受東北季風影響，但環境水氣減少，北台灣多雲到晴，中南部晴朗，宜花東偶有零星短暫雨，各地白天舒適溫暖，夜晨偏涼；中央氣象署提醒，預估大年初六（2月22日）會有新一波華南水氣增多移入台灣，並伴隨冷空氣，屆時各地降雨機率又會提高。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、中央氣象署
