迎接春節連假，IKEA要來大方請客了！初一至初六期間於指定門市，只要卡友姓名中含有「馬」字，或者是生肖屬馬，到瑞典餐廳消費不限金額，就可以免費兌換肉丸主餐一份。
生肖屬馬、姓名有馬！到IKEA免費換大餐
迎接馬年到來，IKEA春節期間（初一至初六）要來請客了，只要在活動期間內，於IKEA新莊店、新店店、內湖店，只要是宜家卡友姓名中含有「馬」字，或生肖屬馬者，在瑞典餐廳消費不限金額，就可以免費兌換肉丸主餐一份（8顆，3種口味擇一）。
且即起至2月15日前，卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店和宜蘭快閃店，購買家具家飾，單筆消費滿888元即可獲得「馬上好運積木年曆」 或 「馬上有福紅包套組（紅包3入+春聯1張）」。
IKEA春節超值優惠餐！豪華開吃脆皮豬腳、烤半雞
IKEA即起至2月25日推出兩款新春超值優惠餐，首先登場的「新春分享餐」，含有兩份主餐包含象徵圓滿吉利的脆皮豬腳佐德國酸菜、配上綿密鬆軟的雙色地瓜塊，以及能夠一次嚐遍瑞典肉丸、雞肉丸及植物素肉丸，三種口味的大三元吉利丸，再加上冷飲兩杯，組合優惠價599元（原價648元）。
想要更豐盛的還有「新春開運餐」，一次端上帕瑪森 8 盎司肋眼牛排、IKEA 經典瑞典肉丸8顆、鄉村烤半雞等奢華主餐，搭配冷飲三杯，優惠價799元（原價938元）。
MUJI春節「2026福罐」登場！滿額送招財貓
此外，迎接農曆春節，MUJI無印良品自15日起開賣「2026福罐」，內含一只日本手工製作的「緣起物」，不僅代表幸運的民俗意象，更承載職人誠意與文化傳承，款式數量超過36種，搭配易開罐包裝設計，每個售價399元，一人限購2個。
且自2月20日起至22日，推出「開工滿額贈」活動，於限定門市消費滿1688元，即可獲得「招財貓存錢筒」乙個，數量有限，送完為止。（限定門市：松高、大立、美麗華、LLP南港、MOP林口、裕隆城、LLP台中、岡山與台東門市）
資料來源：IKEA、無印良品
