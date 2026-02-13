我是廣告 請繼續往下閱讀

台美經貿夥伴關係邁入歷史性新里程，於美東時間12日在華府正式簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。由駐美代表俞大㵢與AIT藍鶯執行理事代表簽署，並在美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的見證下完成。外交部長林佳龍臉書發文表示，這不僅象徵台美開啟經貿戰略夥伴的新時代，更確立台美15%關稅與232條款的優惠待遇，打造出科技供應鏈深度整合的台灣模式。因應台美經貿新局，總統賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」，親自擔任召集人。結合經濟發展委員會，由國安團隊與行政部門分工合作，整合朝野及產業界力量，推進國家經濟發展的整體戰略布局。林佳龍表示，此舉目的在落實價值外交理念，朝向打造經濟日不落國的願景邁進，確保台灣在全球供應鏈與經濟安全體系中的關鍵地位。林佳龍強調，關稅與貿易協定已不只是貿易工具，而是以國家安全為核心的新秩序下，確保台灣生存空間的重要基石。自2022年簽署「台美21世紀貿易倡議」以來，台美關係從合作夥伴深化為共生、戰略及高科技夥伴。林佳龍也感謝外交同仁與駐美代表處的奔走協調，期盼立法院能支持通過「台美投資合作備忘錄」及「對等貿易協定」，讓雙向投資與經貿成果得以落實，為國家開創更繁榮的未來。