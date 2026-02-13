我是廣告 請繼續往下閱讀

中國一艘漁船12日闖入日本經濟海域，遭日本水產廳扣押，中國籍船長也遭逮捕。對此，中國外交部發言人林劍今（13）日回應表示，「希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法」。被扣押的中國漁船「瓊東漁11998」12日下午在長崎縣外海約90海浬處（日本EEZ內）使用違規漁網捕撈鯖魚、竹夾魚，採用「虎網漁法」，會連幼魚、小魚都一網打盡，這是自2022年後日本首次扣押中國漁船，值此中日關係高度緊張之際，也引發外界關注。日本內閣官房長官木原稔13日上午在記者會上表示，針對水產廳扣押未遵從停船命令的中國漁船並逮捕船長一事，政府「為防止與嚇阻外國漁船非法作業，今後也將持續採取堅定立場並加強執法行動」。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到此事，則回應表示「中國政府一貫要求中國的漁民依法依規作業，同時堅決維護中國漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法，保障中方船員安全和合法權益」。