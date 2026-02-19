迎接2026丙午金馬年，長達9天的春節連假當然要走春，《NOWNEWS今日新聞》整理2026全台11家遊樂園優惠懶人包，搶攻過年、寒假「馬年」商機，生肖屬馬的民眾免費玩兒童新樂園、劍湖山世界，姓馬免費入園六福村主題遊樂園，與WBC中華隊球員同名0元爽玩遠雄海洋公園，北部、中部、南部、東部，最便宜門票好康一次掌握。
⭐️本文摘要重點
📍2026全台遊樂園優惠「免費入園」：生肖屬馬、姓馬、與WBC中華隊球員同名
📍2026全台遊樂園優惠「北部免費玩」：兒童新樂園、小人國、六福村、綠世界
📍2026全台遊樂園優惠「中部免費玩」：麗寶樂園、劍湖山世界
📍2026全台遊樂園優惠「南部優惠」：義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園
📍2026全台遊樂園優惠「東部免費玩」：遠雄海洋公園
2026全台遊樂園優惠！門票免費入園：生肖屬馬、姓馬、與WBC中華隊球員同名
過年、寒假期間，2026全台遊樂園優惠懶人包，搶攻丙午金馬年商機，生肖屬馬的民眾有機會免費玩兒童新樂園、劍湖山世界，姓馬免費入園六福村，與WBC中華隊球員同名0元爽玩遠雄海洋公園，最便宜門票好康一次掌握。
2026全台遊樂園優惠「北部」！生肖屬馬免費玩：兒童新樂園、六福村
📍兒童新樂園
◾️生肖「屬馬」：免費入園（遊樂設施另計）
◾️姓「馬」：臨櫃購買一日樂Fun券100元（打5折）
◾️名字含「馬」：臨櫃購買一日樂Fun券160元（打8折）
◾️一日樂Fun券：9:00入園200元
◾️星光樂Fun券：6:00入園140 元
兒童新樂園
地址：台北市士林區承德路五段55號
優惠時間：初一～初六2月17日到2月21日09:00-20:00、初六2月22日（收假日）09:00-18:00
📍小人國主題樂園
◾️6歲以下孩童：憑健保卡免費入園
◾️全民優惠：488元（原價1050元）
◾️身分證姓名中含有「ㄇ」或「ㄚ」讀音：現場購票168元（2/23至2/25、2/27至3/1，讀音如：馬ㄇㄚˇ、雅ㄧㄚˇ、發ㄈㄚ）
小人國主題樂園
地址：桃園市龍潭區高原路891號
春節優惠時間：2月14日至3月1日（除夕休園）09:00-17:00
📍六福村主題遊樂園
◾️姓「馬」／生肖「屬馬」：免費入園（民國31、43、55、67、79、91、103年次出示本人身分證件／學幼童出示健保卡+戶口名簿。
◾️國小以下兒童：免費入園，民國102年9月（含）後出生，出示本人健保卡+戶口名簿（可拍照），需搭配購票成人。
◾️新年打卡好運價699元：現場購票時，出示FB／IG打卡＋社群指定任務，享699元優惠價＋再加碼贈100元餐商券。
◾️桃竹鄉親優惠599元：設籍桃竹或身分證字號H、J、O開頭，享本人599元、陪同者799元優惠（至多4位）。出示本人身分證件（學幼童出示健保卡+戶口名簿）。
六福村主題遊樂園
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
優惠時間：初一～初六2月17日至2月22日、228連假2月27日至3月1日
📍綠世界生態農場
◾️生肖「屬馬」：免費入園
需現場購票出示身分證或健保卡確認出生年份，馬年出生期間（含農曆國曆）：
1930/1/1~1931/2/16
1942/1/1~1943/2/4
1954/1/1~1955/1/23
1966/1/1~1967/2/8
1978/1/1~1979/1/27
1990/1/1~1991/2/14
2002/1/1~2003/1/31
2014/1/1~2015/2/28
綠世界生態農場
地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號
優惠時間：初一～初五2月17日至2月21日
2026全台遊樂園優惠「中部」！姓馬、生肖屬馬免費玩：劍湖山世界
📍尚順育樂世界
◾️遊園券599元
當日現場購票2張遊園券（全館套票設施）至育樂1F服務台出示2張遊園票卡，還可兌換「旋轉木馬設施體驗券」1張（每日數量有限，兌完為止）。
尚順育樂世界
地址：苗栗縣頭份市育樂街6-6號
優惠時間：初一～初六2月17日至2月22日10:00-18:00
📍麗寶樂園
◾️玉山卡友日：免費入園
麗寶樂園 × 玉山卡友日，2月21日初五、3月21日憑玉山信用卡「本人免費玩」，憑玉山麗寶聯名卡「本人＋再帶一人免費玩」；同行者享全票899元（7折優惠），每卡單日包含卡友本人優惠上限為4人。
麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號
優惠時間：即日起至2月22日09:00-20:00
📍九族文化村
◾️夜櫻期間午後票680元優惠：14:00後入園包含贈送纜車搭乘
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
優惠時間：即日起至3月8日
📍劍湖山世界主題樂園
◾️姓「馬」、生肖「屬馬」、名字有「馬」字旁：免費入園
須搭1人購票699元。（請出示可辨識姓名之有效證件正本，如身分證、健保卡、護照等）；未具身分證之孩童可出示健保卡／戶口名簿等可證明姓名資料之文件）。
◾️元氣應援699元：憑指定截圖買2送1
◾️即日起至3月31日，憑劍湖山世界主題樂園現場售票票根，享「免費玩佐登妮絲城堡」一次
劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
優惠時間：即日起至3月31日09:30-17:30
2026全台遊樂園優惠「南部」！姓馬、生肖屬馬：義大288元
📍義大遊樂世界
◾️生肖「屬馬」、姓名有「馬」：門票優惠288元（約3折）
◾️線上開賣「新春大禮包」：樂園全票1張＋吉祥物布偶1隻＋新春發財購物袋1個＋吉祥物造型浴巾1條＋吉祥物筆記本1本＋吉祥物鑰匙圈1個＋好運刮刮卡1張，有機會刮中萬元3C家電。販售及使用時間：即日起至3月1日（日）。
義大遊樂世界
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
優惠時間：即日起至2月22日14:00-22:00
2026全台遊樂園優惠「東部」！與WBC中華隊球員同名：免費玩
📍鈴鹿賽道樂園
◾️生肖屬「馬」、姓氏為「馬」：399元本人全日暢遊優惠
本活動屬馬／姓氏為馬優惠須於結帳時出示證件核對，且出生年須符合民國103、91、79、67、55、43、31、19年，且限本人方可享此優惠。
鈴鹿賽道樂園
地址：台灣高雄市前鎮區中安路1-1號
優惠時間：即日起至3月1日／初一～初五2月17日至2月21日10:30-21:30、初六2月22日10:30-20:30
📍遠雄海洋公園
◾️與WBC中華隊球員同名「免費入園」
名字與「2026 WBC中華隊30人名單」中的任何一位球員完全相同（不含姓氏），即可「免費入園」；讀音相同、字不同，也能享有198元的超值門票優惠。
◾️過三關「免費入園」：符合任2關享299元優惠價、任1關享699元優惠價
關卡一：身分證字號含「0、2、6」任2碼
關卡二：姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任1字
關卡三：生肖屬馬（西元年份: 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年）
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號
優惠時間：初一～初五2月17日至2月21日09:00-18:00、初六2月22日09:30-17:00／即日起至3月1日09:30-17:00
資料來源：兒童新樂園、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、綠世界生態農場、尚順育樂世界、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園、遠雄海洋公園
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026全台遊樂園優惠「免費入園」：生肖屬馬、姓馬、與WBC中華隊球員同名
📍2026全台遊樂園優惠「北部免費玩」：兒童新樂園、小人國、六福村、綠世界
📍2026全台遊樂園優惠「中部免費玩」：麗寶樂園、劍湖山世界
📍2026全台遊樂園優惠「南部優惠」：義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園
📍2026全台遊樂園優惠「東部免費玩」：遠雄海洋公園
2026全台遊樂園優惠！門票免費入園：生肖屬馬、姓馬、與WBC中華隊球員同名
過年、寒假期間，2026全台遊樂園優惠懶人包，搶攻丙午金馬年商機，生肖屬馬的民眾有機會免費玩兒童新樂園、劍湖山世界，姓馬免費入園六福村，與WBC中華隊球員同名0元爽玩遠雄海洋公園，最便宜門票好康一次掌握。
2026全台遊樂園優惠「北部」！生肖屬馬免費玩：兒童新樂園、六福村
📍兒童新樂園
◾️生肖「屬馬」：免費入園（遊樂設施另計）
◾️姓「馬」：臨櫃購買一日樂Fun券100元（打5折）
◾️名字含「馬」：臨櫃購買一日樂Fun券160元（打8折）
◾️一日樂Fun券：9:00入園200元
◾️星光樂Fun券：6:00入園140 元
兒童新樂園
地址：台北市士林區承德路五段55號
優惠時間：初一～初六2月17日到2月21日09:00-20:00、初六2月22日（收假日）09:00-18:00
📍小人國主題樂園
◾️6歲以下孩童：憑健保卡免費入園
◾️全民優惠：488元（原價1050元）
◾️身分證姓名中含有「ㄇ」或「ㄚ」讀音：現場購票168元（2/23至2/25、2/27至3/1，讀音如：馬ㄇㄚˇ、雅ㄧㄚˇ、發ㄈㄚ）
小人國主題樂園
地址：桃園市龍潭區高原路891號
春節優惠時間：2月14日至3月1日（除夕休園）09:00-17:00
📍六福村主題遊樂園
◾️姓「馬」／生肖「屬馬」：免費入園（民國31、43、55、67、79、91、103年次出示本人身分證件／學幼童出示健保卡+戶口名簿。
◾️國小以下兒童：免費入園，民國102年9月（含）後出生，出示本人健保卡+戶口名簿（可拍照），需搭配購票成人。
◾️新年打卡好運價699元：現場購票時，出示FB／IG打卡＋社群指定任務，享699元優惠價＋再加碼贈100元餐商券。
◾️桃竹鄉親優惠599元：設籍桃竹或身分證字號H、J、O開頭，享本人599元、陪同者799元優惠（至多4位）。出示本人身分證件（學幼童出示健保卡+戶口名簿）。
六福村主題遊樂園
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
優惠時間：初一～初六2月17日至2月22日、228連假2月27日至3月1日
📍綠世界生態農場
◾️生肖「屬馬」：免費入園
需現場購票出示身分證或健保卡確認出生年份，馬年出生期間（含農曆國曆）：
1930/1/1~1931/2/16
1942/1/1~1943/2/4
1954/1/1~1955/1/23
1966/1/1~1967/2/8
1978/1/1~1979/1/27
1990/1/1~1991/2/14
2002/1/1~2003/1/31
2014/1/1~2015/2/28
綠世界生態農場
地址：新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子7鄰20號
優惠時間：初一～初五2月17日至2月21日
📍尚順育樂世界
◾️遊園券599元
當日現場購票2張遊園券（全館套票設施）至育樂1F服務台出示2張遊園票卡，還可兌換「旋轉木馬設施體驗券」1張（每日數量有限，兌完為止）。
尚順育樂世界
地址：苗栗縣頭份市育樂街6-6號
優惠時間：初一～初六2月17日至2月22日10:00-18:00
📍麗寶樂園
◾️玉山卡友日：免費入園
麗寶樂園 × 玉山卡友日，2月21日初五、3月21日憑玉山信用卡「本人免費玩」，憑玉山麗寶聯名卡「本人＋再帶一人免費玩」；同行者享全票899元（7折優惠），每卡單日包含卡友本人優惠上限為4人。
麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號
優惠時間：即日起至2月22日09:00-20:00
📍九族文化村
◾️夜櫻期間午後票680元優惠：14:00後入園包含贈送纜車搭乘
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
優惠時間：即日起至3月8日
📍劍湖山世界主題樂園
◾️姓「馬」、生肖「屬馬」、名字有「馬」字旁：免費入園
須搭1人購票699元。（請出示可辨識姓名之有效證件正本，如身分證、健保卡、護照等）；未具身分證之孩童可出示健保卡／戶口名簿等可證明姓名資料之文件）。
◾️元氣應援699元：憑指定截圖買2送1
◾️即日起至3月31日，憑劍湖山世界主題樂園現場售票票根，享「免費玩佐登妮絲城堡」一次
劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
優惠時間：即日起至3月31日09:30-17:30
📍義大遊樂世界
◾️生肖「屬馬」、姓名有「馬」：門票優惠288元（約3折）
◾️線上開賣「新春大禮包」：樂園全票1張＋吉祥物布偶1隻＋新春發財購物袋1個＋吉祥物造型浴巾1條＋吉祥物筆記本1本＋吉祥物鑰匙圈1個＋好運刮刮卡1張，有機會刮中萬元3C家電。販售及使用時間：即日起至3月1日（日）。
義大遊樂世界
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
優惠時間：即日起至2月22日14:00-22:00
2026全台遊樂園優惠「東部」！與WBC中華隊球員同名：免費玩
📍鈴鹿賽道樂園
◾️生肖屬「馬」、姓氏為「馬」：399元本人全日暢遊優惠
本活動屬馬／姓氏為馬優惠須於結帳時出示證件核對，且出生年須符合民國103、91、79、67、55、43、31、19年，且限本人方可享此優惠。
鈴鹿賽道樂園
地址：台灣高雄市前鎮區中安路1-1號
優惠時間：即日起至3月1日／初一～初五2月17日至2月21日10:30-21:30、初六2月22日10:30-20:30
📍遠雄海洋公園
◾️與WBC中華隊球員同名「免費入園」
名字與「2026 WBC中華隊30人名單」中的任何一位球員完全相同（不含姓氏），即可「免費入園」；讀音相同、字不同，也能享有198元的超值門票優惠。
◾️過三關「免費入園」：符合任2關享299元優惠價、任1關享699元優惠價
關卡一：身分證字號含「0、2、6」任2碼
關卡二：姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任1字
關卡三：生肖屬馬（西元年份: 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年）
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號
優惠時間：初一～初五2月17日至2月21日09:00-18:00、初六2月22日09:30-17:00／即日起至3月1日09:30-17:00