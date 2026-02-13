我是廣告 請繼續往下閱讀

我國與美國今（13）簽署對等貿易協定（ART），保健品進口關稅從30%下降至10%。業者分析，消費者購買保健食品重視品牌信任，短期來看影響不大，但長期可能讓售價降低。另，以代工廠角度分析，保健品輸美關稅相關消息，預估市場已經反應。保健品代工大廠大江生醫針對海外佈局，去年已經在美國猶他州購置廠房，此處為美國直銷商密度最高處，不僅縮短北美客戶交期，也可降低物流與關稅成本。發言人邱薇穎表示，過去保養品、保健品輸入美國關稅分別為6.4％、0%，去年因為增加20%，現在雖降為15%，市場已經反應相關變化；再者，考量已經強化美國在地製造優勢，且生產產品供應68個國家，因此有效減少影響。在生產線規劃上，大江美國廠目前擁有三條飲料生產線，今年將續增粉包產線，未來規畫加入不同劑型以完善產品線。邱薇穎表示，會根據不同客戶需求談不同貿易條件，包含FOB、EXW 及 DDP等，增加競爭優勢。目前台灣市場在大江輸出市場佔比僅有5%，變動影響不大。此舉讓全球客戶能根據市場需求，彈性選擇於中國或美國生產。針對不同客戶需求，公司提供包含 FOB、EXW 及 DDP（完稅後交貨）等多種貿易條件；特別是在 DDP 模式下，大江能提供從生產、運費到關稅的一站式包辦服務，發揮在地化生產的核心價值。針對保健食品研發、銷售及品牌經營的食品工業騰勢董事長張智翔表示，保健食品產業鏈最主要費用是消費者的「信任建立」，通路與行銷成本佔比較高，短期內未必完全反映在售價上。另外，即使關稅降低，但是消費者缺乏對品牌信任度下，不一定會埋單，因此短期來看，對於已經建立好一定信任基礎的品牌影響可能不大，但長期下來保健平均市場售價可能會降低美國輸入保健品，跟國人習慣不同，預估影響有限。張智翔表示，美國輸入保健品比較多是單方保健品，台灣人偏好複方保健品，連國際大牌在台灣當地生產的也都傾向於用複方來增加整個功效跟訴求。