台美對等貿易協定（ART）分撥已定，為了盡速提送給立法院核定，經濟部依貿易談判往例，也須針對開放市場提出產業影響衝擊評估，確定國內產業受損情況。經濟部長龔明鑫說，評估大致上已經差不多，必須要撰寫成正式文字，會等到談判人員返台後進行，將與簽訂貿易協定一同送至立院，苦笑說「利用連續假期時間，盡快盡快……。」而對於這次美國商品開放零關稅來台，多數為傳統貨品，針對哪些產業受損最嚴重？龔明鑫解釋，美國進口台灣的產品 80% 以上原本就是零關稅，剩下的 19% 到 20% 雖然項目多，但總金額並不高。而對於相同行業別，可能存在競爭，譬如原料端競爭，但對於下游產業反而有利。他以汽車零組件為例，我們對美國開放零關稅，對國內整車業者是有幫助的，因為可以降低成本，所以屬於「有得有失」的情況，但整體來說出口競爭力提升，整體效益評估仍是正向的。談到影響最大的汽車業及保健食品業，龔明鑫也提到，經濟部已經宣布編列30億元預算協助廠「車行天下計畫」，這部分產發署有訂定一些KPI，包括推動車廠整車外銷2案（含）以上、增加外銷訂單量5萬台。另外，美國保健食品來台關稅從30%調降至10%，這對消費者是好消息，能買到較便宜的美國產品，即便美國保健食品，但台灣仍有可能切入非美國主流的項目，如益生菌等項目進行發展。另外，對於2,500億美元對美投資是否包含台積電1650億美元還是只有1000億美元，龔明鑫表示這部分可能由台積電來說明比較合適。對於美國小客車關稅從17.5%降至0%，但價格只能降1成太少。他說，台灣是自由市場，政府無法干涉定價策略，但政府會提供資訊供消費者參考，讓訊息公開透明；如果車廠利潤超過合理範圍，消費者可以選擇其他產品。另外，他也補充，台灣汽車零組件本來就很強，所以台灣關稅可以與日本等國平起平坐，至於美國汽車零組件降到零關稅，整車業應相當支持，因為降低製造成本，至於國內汽車零組件業，應該年後會與業者召開會談。