農曆新年將至，各大電影台都會安排強片播映，讓民眾返鄉過節、放長假在家可以跟親友守歲或共度天倫時光，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理除夕夜（2月16日）的「除夕電影台強片懶人包」，列出10大電影台黃金時段播放的電影，以及精選5部強片推薦。HBO電影台19:55《神鬼認證:傑森包恩》22:00《七王國的騎士S1》東森洋片台18:15《鋼鐵人3》21:00《星際異攻隊3》AXN電影台18:25《王者天下3:命運之炎》21:00《王者天下4:大將軍的歸來》好萊塢電影台19:30《致命救援》21:45《捍衛戰士：獨行俠》amc電影台19:35《第八聯隊》21:00《殺手保鑣2》CINEMAX19:00《蝙蝠俠對超人:正義曙光》22:00《正義聯盟》CATCHPLAY電影台20:00《名偵探柯南》21:00《誤判》東森電影台18:50《功夫》21:00《哥吉拉與金剛：新帝國》緯來電影台21:00《封神第一部:朝歌風雲》23:15《周處除三害》龍祥電影台19:00《九命貓的奇幻旅程》20:55《車頂上的玄天上帝》《捍衛戰士：獨行俠》播出時間：2月16日（除夕）21:45、2月17日（初一）20:15收看平台：好萊塢電影台卡司：湯姆克魯斯、麥爾斯泰勒、珍妮佛康納莉、喬漢姆、葛倫鮑威爾、艾德哈里斯、方基墨劇情簡介：《捍衛戰士：獨行俠》延續經典熱血精神，故事描寫傳奇飛行員彼特「獨行俠」米契爾在服役多年後，仍拒絕升官，選擇留在天空中飛行。他被召回菁英飛行學校，負責訓練一群年輕飛官，執行一項幾乎不可能成功的高風險任務。面對新世代飛行員的質疑、過往戰友之子的心結，以及自身對失去與責任的恐懼，獨行俠必須突破極限、正視內心，才能帶領眾人完成任務。電影在震撼空戰場面中，交織勇氣、傳承與自我救贖的動人情感。《殺手保鑣2》播出時間：2月16日（除夕）21:00收看平台：amc電影台卡司：萊恩雷諾斯、山繆傑克森、莎瑪海耶克、法蘭克葛里洛、理查·E·格蘭特、安東尼奧班德拉斯、摩根費里曼劇情簡介：《殺手保鑣2》是一部節奏明快、火力全開的動作喜劇。故事延續前作，保鑣麥可・布萊斯試圖退休療傷，卻再度被捲入混亂之中，這次不只要面對話癆殺手達瑞斯，還得「被迫」保護戰鬥力爆表、脾氣火辣的殺手妻子索妮亞。三人被牽扯進一場橫跨歐洲的國際陰謀，必須阻止瘋狂反派發動足以癱瘓歐洲的恐怖行動。在連環爆炸、嘴砲互嗆與失控追逐中，電影以誇張動作場面包裹家庭、信任與夥伴關係的荒謬又熱血冒險。《誤判》播出時間：2月16日（除夕）21:00收看平台：CATCHPLAY電影台卡司：甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇、張天賦劇情簡介：《誤判》故事圍繞一宗表面證據確鑿、迅速定罪的刑事案件展開，卻因關鍵細節被忽略而造成無辜者含冤入獄。甄子丹飾演的執法人員在追查真相過程中，發現案件背後牽涉權勢操作與制度漏洞；張智霖則飾演立場複雜的法律界人物，在正義與現實之間進退兩難。隨著真相逐步浮現，兩人正面交鋒，也共同被捲入一場關於良知、責任與司法公義的殘酷考驗。《周處除三害》播出時間：2月15日（小年夜）23:20、2月16日（除夕）23:15收看平台：緯來電影台卡司：阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁、謝瓊煖、曾珮瑜劇情簡介：《周處除三害》是一部融合黑色暴力與荒誕諷刺的犯罪電影。故事講述亡命之徒陳桂林得知自己只剩下不多時日，意外發現黑道通緝榜上仍有三大惡人，而自己僅名列其後，於是決定仿效古人「周處除三害」，親手清除榜上前兩名，為自己留下「傳奇式」的名聲。隨著行動一步步推進，他從冷血殺戮走向對信仰、權力與人性虛偽的直面對決，整部電影以極端暴力包裹深層反思，呈現一場關於救贖與自我審判的殘酷旅程。《車頂上的玄天上帝》播出時間：2月16日（除夕）20:55收看平台：龍祥電影台卡司：林依晨、周渝民、阮經天、張孝全劇情簡介：《車頂上的玄天上帝》是一部結合家庭情感與宗教信仰的溫柔寫實電影。故事以一尊供奉在老車車頂上的玄天上帝神像為線索，串起一段跨越世代的父子關係。長年在外闖蕩的兒子返鄉，與性格固執、信仰虔誠的父親再度相處，在修車、遶境與日常瑣事中，逐漸看見父親沉默背後的孤獨與執念。隨著信仰與現實交錯，父子之間未曾說出口的情感慢慢被理解與修補，電影以樸實筆觸描繪親情、鄉土與信念所承載的重量。