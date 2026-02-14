2025年房市表現慘淡，卻有房仲在網路社群上不斷宣傳「賀成交」，這些都是真的「成交」嗎？正業地政士事務所所長鄭文在表示，這些賀成交的訊息，有可能是真的，但也有可能是為了借貸、投資詐騙，提醒民眾要特別小心，他分享，10多年前就目睹過類似詐騙，房仲加盟店東營造業績好，詐騙了1到2億元！
加盟店業績超好！初期有借有還累積信任
正業地政士事務所所長鄭文在分享案例，10多年前一位店東在新北市開了2家房仲加盟店，這位店東參加不少社團，出手相當闊綽，經常請客吃飯，有一年中秋節烤肉，店東還叫來2輛胖卡餐車，免費讓人吃到飽，而且店東每天都會在臉書PO出「賀成交」的訊息，有時候1天還會有2件成交量，還有影片作證，讓同行都很羨慕。
不過後續他以案件成交量大，仲介服務費來不及入帳為由，開支票向其他人借款，用來支付店內房仲的獎金。鄭文在指出，一開始店東在借款時，都會還款，有借有還，讓其他人放下戒心，也開始信任這位店東。後來店東越借越多，網路上PO出的「賀成交」貼文也越來越多，就算房市景氣不好，店東的加盟店似乎完全不受影響，還是有成交貼文。
店東突然消失！詐騙金額上億元
但經過半年，店東突然神隱消失，必不見面，只留下店內的業務人員善後，數周後加盟店就倒閉關店，鄭文在表示，市場傳聞，這位店東的詐騙金額約高達1億到2億元！事後有同行揭露店東「賀成交」手法，原來是店東把過去買賣簽約留下的錄影存檔，把螢幕日期去掉，剪輯後貼到臉書，根本不是新成交的案件。
接著鄭文在指出，坊間有不少房仲加盟店會發文賀成交，代表加盟店生意興隆，方便招兵買馬，讓人想來應徵，如果是善意的欺騙，或許無傷大雅，但就怕是為了借錢或投資詐騙，被害者若一時不察，掉入借貸、投資陷阱，很容易損失大量金錢，只剩下沒用途的芭樂票。
提醒民眾注意！買房要約金、定金儘量用禁止背書轉讓支票
鄭文在觀察類似詐騙事件，詐騙者多是出手闊綽、開名車，還會經營、深入民間社團，再用仲介服務費還來不及入帳、公司增資、購買不動產高額投資報酬率，或是支付高額利息等藉口，向人借貸或邀請投資，提醒民眾要小心。
鄭文在指出，現在不動產買賣案件都會透過履約保證，或是價金信託完成買賣交易，仲介服務費可約定從履約專戶先部分動撥，只要有成交量，就有服務費可收，用服務費來不及入帳說法借錢，就要小心被騙；另外，鄭文在提醒買方，要約金和定金建議使用賣方名字為抬頭、禁止背書轉讓的支票，儘量不要使用現金，以免被當成周轉金使用，或是當成成交假宣傳，最後連房子也沒買到。
資料來源：正業地政士事務所
