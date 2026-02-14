我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏于喬今日淚崩宣布寶寶是女兒。（圖／夏于喬(喬喬)FB）

41歲夏于喬與大8歲知名導演林書宇結婚6年，去年12月驚喜公開超音波照片，宣布懷孕喜訊。而今（14）日情人節她再度發文，並曝光一段淚崩影片，只見她哭著打開揭開寶寶性別的卡片，表示「是女兒」，又哭又笑喊「我有女兒了」，原本不抱期待的她，也在文中感性寫下：「情人節快樂，我的小女孩」。夏于喬去年宣布懷孕喜訊後，今日親自揭露寶寶性別是女孩。只見她在影片又哭又笑直呼：「Oh my God！是女兒，我好開心」，還開心喊「我有女兒了」。而夏于喬也在文中可愛爭寵，「誰說女兒是爸爸的前世情人？抱歉，這輩子她先屬於我」。夏于喬透露自己其實原本不抱期待，但打開卡片看到是女兒的瞬間，還是忍不住哭了。夏于喬感性表示在看到寶寶性別時，「我突然明白——她真的來了」，感動直呼：「原來愛真的會提前發生。還沒見面，心已經偏了一點」，並開心祝福女兒情人節快樂，「謝謝妳來」。林書宇2000年與第一任妻子結婚，不幸妻子於2012年病逝，他喪妻後以自身傷痛經驗創作電影《百日告別》。到了2016年，林書宇終於走出喪妻陰霾，開始與夏于喬交往，攜手邁向人生下一階段。2019年，夏于喬驚喜宣布與林書宇結婚的好消息，還談到兩人什麼時刻想成為夫妻，女方表示夫妻倆都性格隨性，「有一天到了，我們突然決定，來去第一次一起出國玩的瀨戶內海拍婚紗吧！於是就出發了！」甜蜜愛情讓外界都非常羨慕。