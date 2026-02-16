除夕夜晚上要看什麼節目？最受囑目的有全台最大型除夕賀歲節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》，今年再度由Lulu黃路梓茵主持，陳明珠、黃偉晉則擔紅、白隊隊長。另外文化總會製作的《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今年規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子參與。兩大熱門節目都可以在網路上觀看，觀看連結一次收。
《2026超級巨星紅白藝能大賞》
🟡播出時間
除夕夜，2月16日，晚間7點
🟡主持人
總主持人：LULU(黃路梓茵)
紅隊隊長：陳明珠
白隊隊長：黃偉晉
🟡特別企劃卡司
KingandPrince、andTEAM、林志穎 Jimmy Lin、蕭景鴻(阿弟)、U:NUS、FFO、曾莞婷、蔣三省 JMS、Focasa馬戲團 Focasa Circus、桃園笨港國小合唱團
紅隊：蘇慧倫 TarcySu、動力火車 Power Station、辛龍 Shin Lung、黃妃 Huang Fei、林愷倫 Karencici、告五人 Accusefive、Trout Fresh／呂士軒、許富凱 Henry Hsu、蔡旻佑 Evan Yo、白安 ANN、JUD 陳泳希
白隊：比莉 Billie、蕭煌奇、龍千玉粉絲團 - Linda fans club、盧廣仲、邱鋒澤 Qiu Feng Ze、黃偉晉 Wayne、李佳薇 Jess Lee、李佳歡 Kaia Lee、TRASH、八三夭 831、FEniX、Someshiit、J.Sheon (街巷)
🟡播出頻道、連結
播出平台：台視主頻道
網路：中華電信Hami Video
海外轉播平台：新加坡 StarHub、馬來西亞 Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道
重播：中華電信MOD、台視綜合台、非凡新聞台
《2026 WE ARE 我們的除夕夜》
🟡播出時間
除夕夜，2月16日，晚上8點至12點
🟡主持人
Sandy吳姍儒
🟡卡司
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱。
🟡播出頻道、連結
電視播出：三立都會台、三立台灣台、公視台語台、TaiwanPlus、中華電信MOD
網路：文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
資料來源：2026超級巨星紅白藝能大賞、2026 WE ARE 我們的除夕夜
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡播出時間
除夕夜，2月16日，晚間7點
🟡主持人
總主持人：LULU(黃路梓茵)
紅隊隊長：陳明珠
白隊隊長：黃偉晉
🟡特別企劃卡司
KingandPrince、andTEAM、林志穎 Jimmy Lin、蕭景鴻(阿弟)、U:NUS、FFO、曾莞婷、蔣三省 JMS、Focasa馬戲團 Focasa Circus、桃園笨港國小合唱團
紅隊：蘇慧倫 TarcySu、動力火車 Power Station、辛龍 Shin Lung、黃妃 Huang Fei、林愷倫 Karencici、告五人 Accusefive、Trout Fresh／呂士軒、許富凱 Henry Hsu、蔡旻佑 Evan Yo、白安 ANN、JUD 陳泳希
白隊：比莉 Billie、蕭煌奇、龍千玉粉絲團 - Linda fans club、盧廣仲、邱鋒澤 Qiu Feng Ze、黃偉晉 Wayne、李佳薇 Jess Lee、李佳歡 Kaia Lee、TRASH、八三夭 831、FEniX、Someshiit、J.Sheon (街巷)
🟡播出頻道、連結
播出平台：台視主頻道
網路：中華電信Hami Video
海外轉播平台：新加坡 StarHub、馬來西亞 Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道
重播：中華電信MOD、台視綜合台、非凡新聞台
🟡播出時間
除夕夜，2月16日，晚上8點至12點
🟡主持人
Sandy吳姍儒
🟡卡司
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱。
🟡播出頻道、連結
電視播出：三立都會台、三立台灣台、公視台語台、TaiwanPlus、中華電信MOD
網路：文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
資料來源：2026超級巨星紅白藝能大賞、2026 WE ARE 我們的除夕夜
更多「2026過年」相關新聞。