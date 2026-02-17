今（17）日是大年初一，農曆新年9天連假超過一半！許多民眾都還在中南部老家度過假期，而高雄市也將成為出遊首選！在過年期間，高雄最強景點「駁二藝術特區」，現場將舉辦「駁二小夜埕」，現場將有露天電影放映、舞台表演免費看，還有數百個美食攤位，當地也連續兩年榮登高雄最強景點！
2025高雄最強景點確定了！駁二藝術特區新春就衝起人潮
據觀光署近期公布的2025年1至11月景點觀光人潮統計數據，高雄市最強景點確定由「駁二藝術特區」奪下，駁二在11個月之間吸引894萬遊客，第二名則是貫穿高雄的母親之河「愛河」，其餘高雄景點排名如下：
2025高雄景點觀光人次排行（統計期間1～11月）
第1名：駁二藝術特區（894萬4451人次）
第2名：愛河（696萬4610人次）
第3名：旗山老街（674萬4149人次）
第4名：蚵仔寮漁港（605萬5897人次）
第5名：瑞豐商圈（571萬2810人次）
第6名：蓮池潭（547萬6948人次）
第7名：旗津風景區（472萬1797人次）
第8名：佛光山佛陀紀念館（454萬6022人次）
第9名：義大世界（453萬1861人次）
第10名：衛武營國家藝術文化中心（377萬4954人次）
高雄過年景點推薦！駁二小夜埕狂吸百萬人潮
事實上，「駁二藝術特區」自 2024 年起，就已成為遊客人潮最多的高雄景點，2025 年數據出爐後，也提前確定封王，連兩年拿下冠軍頭銜。
「駁二藝術特區」除了固定舉辦的週末市集、展覽館與咖啡廳外，一年到頭都有各式藝文展覽與活動接力登場，總能吸引大批觀光人潮到訪。而每逢農曆新年期間，當地都會舉辦「駁二小夜埕」活動，因此每年一、二月駁二都會湧入破百萬的遊客人潮。
今年的「駁二小夜埕」從西洋情人節 2 月 14 日開始，一直到 2 月 22 日大年初六，除昨（16）日除夕夜休息外，過年期間每天駁二藝術特區都將化身為大型露天電影院。在大義區草坪，每晚 19 點 30 分準時放映電影，從傍晚開始也安排各式表演活動，現場更集結近百攤手作品牌與點心甜品攤車進駐，駁二絕對是高雄春節走春出遊的最佳去處！
2026駁二小夜埕•好日子
活動日期｜2026/2/14(六) ~ 2/22(日)（2/16(一)除夕休）
活動時間｜14:00 ～22:00 （2/22(日)活動最後一日20:00止）
活動地點｜駁二藝術特區｜大勇區駁遊路、淺三廣場 ／大義區紅磚廊道、大義公園
資料來源：觀光署、駁2藝術特區
事實上，「駁二藝術特區」自 2024 年起，就已成為遊客人潮最多的高雄景點，2025 年數據出爐後，也提前確定封王，連兩年拿下冠軍頭銜。
今年的「駁二小夜埕」從西洋情人節 2 月 14 日開始，一直到 2 月 22 日大年初六，除昨（16）日除夕夜休息外，過年期間每天駁二藝術特區都將化身為大型露天電影院。在大義區草坪，每晚 19 點 30 分準時放映電影，從傍晚開始也安排各式表演活動，現場更集結近百攤手作品牌與點心甜品攤車進駐，駁二絕對是高雄春節走春出遊的最佳去處！
