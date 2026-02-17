我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂沒有哪個號碼特別好中，檯面上沒有的號碼就是沒有，不要凹我們新開一本給你選

▲彩券行員工凍未條出面表示：「刮刮樂沒有哪個號碼比較好中，也沒有幸運號碼，不要叫店員開全新的讓你選。」（圖／記者葉政勳攝）

刮刮樂選號規則「沒有哪個號碼最容易中」！彩券行老闆也證實

刮刮樂真的沒有選號秘訣，你問我我也不知道，獎項一直以來都是隨機分佈

「如果我知道哪個號碼好中，我就自己包下來不就好了，問題是就真的沒有幸運號碼」。

▲彩券行老闆透露：「刮刮樂真的沒有選號秘訣，你問我我也不知道，獎項一直以來都是隨機分佈。」（圖／記者葉政勳攝）

客人有買五張連號都槓龜的經驗，買三張連號都槓龜的人也是蠻多的

200元的刮刮樂「金鑽石」購買三張連號，結果全部槓龜悲傷，三張連號必出一張中獎的都市傳說也確定被打破。

▲記者實測今年一款200元的刮刮樂「金鑽石」購買三張連號，結果全部槓龜，「三張必有一張中獎都市傳說打破」。（圖/記者張嘉哲攝）

大樂透「連碰買法」中獎率大飆升！彩券行老闆也激推

常見的包括「7連碰（成本350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」以及「10連碰（10500元）」

▲大樂透連碰買法是提升大紅包中獎率的一種買法，彩券行老闆認證比集資刮刮樂中大獎機率高。（圖為大樂透7連碰樣張/記者張嘉哲攝）

但7連碰中大紅包機率飆升至1/23782、8連碰1/6734、9連碰1/2393、10連碰1/1022

刮刮樂選號規則、大樂透中獎率提升方法公開！農曆春節連假，不少人應景都會到彩券行購買刮刮樂、彩券試試手氣，希望自己能中大獎。然而，你買刮刮樂的時候，是不是常常苦惱要挑幾號才能中獎？也很想要中大樂透過年加碼的大紅包100萬元呢？就有彩券行員工出面表示：「刮刮樂不要再迷信選號了，沒有什麼哪張比較好中，一切都是運氣！」而大樂透的內行買法，就是用連碰最能提高中獎率。