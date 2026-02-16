我是廣告 請繼續往下閱讀

2000元刮刮樂槓龜錢包太痛！苦主超多：真的不敢買了

今年2000元的刮刮樂怎麼那麼難中，買5張全部都槓龜是怎麼樣，真的不敢再玩2000萬超級紅包

▲2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」每年都超夯，不過有不少人槓龜直接痛損2000元，嚇到不敢再買。（圖／記者葉政勳攝）

2000元刮刮樂沒本錢別玩！回本率、賺錢率Top5全公開

這張彩券雖然中獎率是69.33%，但是賠錢率卻是70.67%，因為當中會有獎項是虧本的1000元佔比40%、槓龜0元的30.67%

2026過年刮刮樂回本率最高Top5

No.1：金馬報喜 / 售價200元 / 回本率50.35%

▲2026過年刮刮樂回本率最高Top5排行榜。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5

No.1： 獎金嘉年華 / 售價200元 / 賺錢率30.10%

▲2026過年刮刮樂賺錢率最高Top5排行榜。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026過年刮刮樂最新攻略！全價位「內行推薦款」、特色款一次看

全價位內行推薦款、特色亮點推薦款一次看懂

▲2026過年刮刮樂全價位內行推薦款、特色亮點刮刮樂推薦款一圖速懂！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

刮刮樂推薦攻略來了！農曆春節年假進入第3天，同時今天也是除夕，不少人圍爐後都會到彩券行購買刮刮樂試試手氣，希望自己可以幸運中大獎。而刮刮樂款式眾多，從100元到2000元的價格區間任君挑選，就有不少人購買2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」後槓龜，一損失就是2000元相當痛，直呼：「真的不敢再買2000元刮刮樂！」《NOWNEWS》特別整理過年刮刮樂回本率前五名排行、賺錢率前五名排行、全系列價格推薦攻略，提供民眾2026過年刮刮樂選購指南一文看懂。不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「買了3張2000元的2000萬超級紅包，結果全部槓龜，我的錢包在哭泣了」、「，過年開局就先輸1萬元」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「別人的2000元刮刮樂總是不會讓我失望，自己買就衰的跟什麼一樣」、、「人生第一次買2000元刮刮樂，被槓龜嚇一個原地發呆.....2000元就這樣沒了」。然而2000元刮刮樂雖然擁有高報酬但也有高風險，沒本錢的人千萬不要輕易亂碰，，只要沒中2000元以上都是虧1000元起跳。民眾有預算考量，還是挑選回本率、賺錢率比較高的下手試手氣比較適合，以下是2026過年刮刮樂回本率、賺錢率Top5：No.2：馬年行大運 / 售價100元 / 回本率50.10%No.3：哈啾咪 / 售價500元 / 回本率42.02%No.4：五路財神 / 售價500元 / 回本率 40.72%No.5：金牌 777 / 售價500元 / 回本率40.02%No.2 ：海底大尋寶 / 售價300元 / 賺錢率19.57%No.3： 1200萬大吉利 / 售價1000元 / 賺錢率19.07%No.4： 金好鑽 / 售價200元 / 賺錢率18.89%No.5： 無敵威力 / 售價300元 / 賺錢率18.40%刮刮樂的設計不同，取向也會有所不同，有的人是想拼大獎，有人只是想體驗過年刮刮樂氛圍，《NOWNEWS》記者特別整理2026過年刮刮樂最新攻略，，民眾都可以參考看看！