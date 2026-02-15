我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左營太子宮小貨車施放煙火畫面。(圖／左營分局提供)

針對左營太子宮昨(14)日舉行「慶成入火安座平安遶境大典」，活動期間施放煙火，部分煙火射向民眾觀看區域造成驚恐，高雄市政府經查截至目前為止雖無民眾受傷報案紀錄，但為釐清真相，市警局左營分局主動調查、調閱監視器影像、現場訪查，並將依違反「公共危險罪」偵辦。根據高雄市政府統計，左營太子宮這次廟會活動，警方先前已開出78張罰單，包括未戴安全帽56張、闖紅燈14張、違規擺攤6張，以及遶境逾時2張，今天又發現加6輛小貨車沿路施放焰火，共計開出84張罰單。另外，高雄市環保局也舉發製造噪音1張罰單、違反廢棄物清理法10張，連警方告發的罰單，總共已開出95張罰單。高市府指出，經查廟方日前依法向消防局提出申請，後經依 《爆竹煙火管理條例》相關規定審查安全維護計畫函復許可在案。為確保公眾安全，消防局針對廟會等活動施放之煙火均依規定審查，並派員監控，透過錄影蒐證記錄施放過程，若發現施放方式與申請計畫不符，或違反安全操作規範，將依《爆竹煙火管理條例》嚴厲查處。消防局說，這次活動所施放之煙火屬「專業爆竹煙火」，程序上均經消防局審核核准後方才舉行。但有關施放位置及安全距離等實際施放時的缺失，消防局調查違規事實後將舉發煙火廠商，包括施放點7(吊車風火輪)，施放一般爆竹煙火，申請規劃安全距離為42公尺，並於範圍內實施安全管制，惟該煙火實際施放距離約88公尺，且並無任何安全管制措施。消防局表示，此已違反《爆竹煙火管理條例》第16條第四項，與申請許可計畫內容不符，依該條例第29條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。為確保活動安全，左營分局於活動前召集廟方、消防局等相關單位召開協調會議並現場勘察，針對活動內容進行明確約制，對於維持治安與交通秩序絕不鬆懈，將持續與市府跨局處橫向聯繫，並以優勢警力縝密規劃部署，保障市民權益與安全。