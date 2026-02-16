我是廣告 請繼續往下閱讀

惠濟宮石獅與紅帶 信仰細節中的文化密碼

▲廟門口已被神明「收伏」的石獅。（圖／賴苡任提供）

從漳州移民到士子如林 芝山岩的人文脈絡

「不再只是口號！」讓地方治理從教育與環保開始

一座山、一座廟宇，連結自然、信仰與生活

提到士林的文化地景，芝山岩始終是無法忽略的一站。這座看似不高的小山丘，不只是城市中的綠意節點，更承載著台北最早的地質記憶與人文發展。國民黨士林、北投參選人賴苡任日前走訪芝山岩，特別邀請士林區名山里薛群秀里長及社區發展協會理事長、地質老師林麗珠一同導覽，從地質、歷史到信仰，重新認識這座被稱為「台北市綠寶石」的名山。「芝山岩其實是台北市最早露出海平面的山丘之一。」林麗珠老師一邊走、一邊介紹。三百多萬年前，台灣仍在地殼運動中逐漸成形，芝山岩是最早「浮出來」的地點之一，因此地層中保留了大量海相沉積的痕跡。走在步道間，仍能在岩層中看到貝殼、砂岩等化石遺留，成為研究台北盆地形成的重要證據。賴苡任指出，芝山岩不只是自然景觀，更是理解台北從湖泊走向城市的關鍵節點，「很多人每天經過，卻不知道腳下踩的是幾百萬年的歷史。」走到芝山巖惠濟宮前，賴苡任和林麗珠老師一起討論廟前石獅與紅帶的象徵意義。老師指出，據傳許多宮廟會在石獅身上綁紅帶，代表已被神明「收伏」，不再作亂，象徵守護地方的力量。而廟前兩尊石獅，一隻口含彩球、一隻腳踩繡球，賴苡任介紹最特別的是獅口中的石球並非固定，而是能在內部轉動，展現早年石雕工藝的高超技術。「那不是把球塞進去就好，而是整顆石頭一體成形，中間還能活動，這在當時是非常不簡單的工法。」惠濟宮作為芝山岩的重要信仰中心，不僅守護地方，也見證聚落發展。林麗珠老師表示，信仰空間往往是地方歷史的縮影，「透過這些細節，可以看到先民如何在這片土地上安身立命。」林麗珠老師也補充，早期移民選擇士林芝山岩一帶落腳，與地形安全、視野良好有關。相較於容易淹水的平原，芝山岩提供了穩定的居住環境。她提到，士林與內湖一帶的移民背景也有所不同，內湖多為漳州移民，而士林地區因文風興盛，逐漸形成「士子如林」的聚落特色，「這也是士林地名的由來之一。」在惠濟宮沿途可見的史前遺址與層層堆疊的文化遺址，也讓此處成為橫跨史前時代、清代、日治時期到戰後發展的立體歷史場域。從岩層中的史前遺留，到廟宇、書院與步道等人文設施，不同時代的痕跡在此交會、共存，使後人不只是來登高望景，更能循著步伐回溯台北發展的脈絡，深入探訪這座城市從自然到文明的演進歷程。繞行芝山岩惠濟宮一圈後，賴苡任表示，這次能夠更深入走讀芝山岩，正是因為薛群秀里長長期投入，才讓文化與自然得以被好好保存。談到地方治理，薛群秀里長分享，名山里的各項活動多以環保與教育為核心，「芝山岩是我們的寶貝，保護它不是口號，而是從小開始的生活習慣。」里內經常與學校合作，舉辦環境教育、走讀活動，讓孩子從小認識芝山岩的價值。她認為，與其等到長大後因開發而抗爭，不如提早把保護意識種在孩子心中，「教育是最長遠、也最有效的方式。」透過社區、學校與居民的合作，讓芝山岩的文化保存不只是政策，更是名山里日常的一部分。芝山岩不只是登山步道或觀光景點，而是一座融合地質、歷史、信仰與地方治理的生活場域。「這裡的每一條路、每一塊石頭，背後都有故事。」賴苡任表示，未來若有機會為地方服務，希望能持續推動像芝山巖惠濟宮這樣的文化走讀，讓更多人理解城市的根源，「認識土地，才會真正珍惜它。」