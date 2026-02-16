我是廣告 請繼續往下閱讀

願望具象派：鎖定2026 誓言「馬上當選」

諧音創意派：女力展柔情 勤跑基層「比馬還芩」

願望務實派：吳皇昇祝市民「馬上中獎」

農曆春節將至，迎接2026金馬年，台灣民眾黨台中市黨部洋溢濃濃年味與歡樂氣息！民眾黨台中市黨部發言人、北屯區市議員參選人吳皇昇，特別邀請現任市議員江和樹及多位參選人齊聚一堂，共同揮毫寫春聯。眾人發揮創意，將「馬」年的意象結合選舉期許與吉祥話，現場歡笑聲不斷，展現民眾黨深耕台中的熱情與活力。為迎接嶄新的一年，民眾黨台中市擬參選人們暫時放下緊湊的跑攤行程，拿起毛筆許下新年願望。吳皇昇表示，2026是關鍵的一年，也是生肖上的「馬年」，大家不只要祈求幸福健康，更要展現「一馬當先」的氣勢，因此春聯主題充滿了「願望具象化」與「諧音創意」。第一組由現任市議員江和樹（大里、霧峰區）帶領太平區市議員參選人許書豪率先開筆。兩位展現出強烈的企圖心與「願望具象派」的直率風格。江和樹堅定寫下2026，象徵在關鍵年份帶領黨部持續向前的決心；許書豪則巧妙運用馬年雙關語，霸氣寫下「馬上當選」，寓意選情一飛衝天，展現出勢在必得的信心。第二組由豐原、后里區市議員參選人連小華，與西屯區市議員參選人劉芩妤接力登場。兩位女性選將發揮細膩巧思，展現「創意的諧音梗」。連小華寫下「馬上幸福」，期許鄉親在馬年都能感受到即刻的幸福感；劉芩妤則幽默地結合自己的名字與勤奮的態度，寫下「比馬還芩」，向選民承諾未來跑市政、服務基層絕對比馬還要勤勞、還要更有衝勁。壓軸登場的第三組，由江和樹與活動發起人吳皇昇（北屯區）共同擔綱。江和樹有始有終，再次強調2026的重要性；而吳皇昇則展現「務實派」的貼心，揮毫寫下「馬上中獎」。吳皇昇笑稱，除了選舉要贏，市民朋友最關心的還是荷包與運氣，祝福大家在新年期間不論是買彩券、對發票，還是人生的大小機會，都能馬上中獎、好運連連。吳皇昇表示，透過寫春聯的活動，除了傳承傳統文化，也希望在嚴肅的選戰氛圍中，帶給台中市民溫暖與歡樂。民眾黨台中團隊已經整裝待發，將以「萬馬奔騰」的氣勢投入服務，祝福所有市民朋友馬年行大運，心想事成！