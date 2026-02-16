中央氣象署表示，除夕與大年初一（2月16日至2月17日）鋒面通過，北台灣、花東有局部短暫雨，基隆北海岸慎防較大雨勢，隨後東北季風南下影響至大年初二（2月18日），初三至初五（2月19日至2月21日）氣溫回升，各地多雲到晴；初六、開工日西半部再轉局部短暫雨，後期天氣仍有變數。
今天天氣：除夕鋒面、東北季風南下 桃園以北留意降雨
2月16日除夕天氣，氣象署指出，鋒面通過，桃園以北、宜蘭、花蓮全天有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島也有零星短暫雨，中南部多雲到晴；清晨各地低溫16至21度，鋒面過後，東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，北部高溫20至22度，東半部、中部高溫23至27度，南部高溫26至30度，入夜後，中部以北及宜蘭只有15至17度，南部、花東16至19度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強影響，環境風場轉為東北風，中部以北迎風面擴散條件稍轉好，中南部污染物稍易累積；清晨南部地區、上午金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：大年初一雨勢持續 西半部入夜14度
2月17日大年初一天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其它地區早晚也涼，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島有零星短暫雨，中南部多雲到晴。
西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花蓮17至19度，台東18至20度；白天高溫在北部、宜蘭18至22度，花蓮21至24度，中部、台東23至26度，南部27至29度；整理來說北台灣濕涼，中南部溫差大。
一周天氣：大年初三天氣好轉 開工前恐再變天
氣象署提及，周四大年初三至周六大年初五，東北季風逐漸減弱，全台只剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區都是多雲到晴，大年初六、開工日預估西半部、桃園以北、恆春半島又會有局部短暫雨，不過春節後期天氣不確定性較大，氣象署將持續追蹤。
大年初三至大年初五，各地再次回溫，西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花東17至19度；白天高溫在北部、宜蘭、花蓮18至23度，中南部26至28度，台東24至25度。
資料來源：中央氣象署、環境部
