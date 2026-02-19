我是廣告 請繼續往下閱讀

但是看新聞明明有人刮出2000萬、1200萬了，台彩官網還是都沒有更新

如果頭獎已經都被刮出了，不就是像在抽A賞都被拿走的廢套一番賞嗎？」

▲網友討論刮刮樂頭獎無法即時在過年期間更新問題，往往不知道哪款刮刮樂頭獎還有剩下，引爆熱議。（圖／記者葉政勳攝）

刮刮樂「頭獎數量數據」超機密！台彩過年也沒辦法講

主要原因是這個數據是依照「頭獎得主兌獎銀行」的更新，春節連假期間因為銀行都休息，理所當然沒有辦法領獎，台彩自然沒辦法更新該數據。

▲台彩官網「刮刮樂銷售資訊」專區會記載銷售量、頭獎剩餘數量以及頭獎兌換銀行資訊，但在過年時，因為銀行都休息，這些數據不能即時在官網更新。（圖/台彩官網）

一番賞的A賞全部都被抽走的事實，購買者可以即時且清楚看到，選擇不購買

▲刮刮樂跟一番賞有異曲同工之妙，其實都有廢套問題，不過一番賞A賞大獎是否還在，民眾可以得知，但刮刮樂頭獎是否還在，資訊並不能即時透明。（圖／讀者提供）

刮刮樂公布頭獎數量影響買氣！彩券行最慘滯銷退回銀行

民眾往往從春節刮到元宵節，還是不太清楚現在哪款刮刮樂的頭獎到底還有幾張，也不像威力彩、大樂透頭獎被中走了會即刻公告，這確實是刮刮樂的盲點之一。

如果真的有這麼高度清楚的頭獎數據，也將會影響到買氣以及彩券行的生計。彩券行最慘可能會面臨刮刮樂滯銷退回銀行的可能性