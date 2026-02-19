刮刮樂過年試手氣戰績如何呢？春節連假已經過了一半，過去幾天各種刮刮樂大獎、大樂透大紅包都有不少民眾中獎，但是槓龜的人也是大有人在。就有網友討論：「刮刮樂的頭獎還剩下幾個過年也應該要即時更新才對，不然是在買心酸的，如果頭獎根本都被刮出了，不就是在買廢套的刮刮樂嗎？」貼文引爆熱議，不少人都表示：「過年銀行都休息，怎麼即時更新，當然等開工才會公布數據啊！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「每次過年刮刮樂買氣很旺，頭獎自然就會有人刮出，但是看新聞明明有人刮出2000萬、1200萬了，台彩官網還是都沒有更新，以後應該要改成即時更新才對吧？不然民眾根本不知道這款到底還有沒有頭獎，如果頭獎已經都被刮出了，不就是像在抽A賞都被拿走的廢套一番賞嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台彩的公告是以兌換為主，不是刮開的消息為主啊！」、「要更新也要那些頭獎的人有去銀行換，過年銀行都休息，台彩不能更新也很正常」；不過也有人認為：「本來就應該要即時更新，中頭獎的彩券行一定會大肆宣傳，台彩不可能不知道」、「頭獎數據一直都是機密啊，跟你說全部都刮走了，彩券行要怎麼賣？」
刮刮樂「頭獎數量數據」超機密！台彩過年也沒辦法講
事實上，台彩的官網有「刮刮樂銷售資訊」專區，會詳細記載每一款款刮刮樂的「銷售率」、「頭獎剩餘數量」、「頭獎兌換銀行」等，提供給彩迷參考，不過每到過年時，台彩並不能即時更新這個數字，主要原因是這個數據是依照「頭獎得主兌獎銀行」的更新，春節連假期間因為銀行都休息，理所當然沒有辦法領獎，台彩自然沒辦法更新該數據。
不過網友的討論也不無有道理，因為刮刮樂的概念跟抽公仔的一番賞有異曲同工之妙，當今天這款一番賞的A賞全部都被抽走之後，我們俗稱這就是「廢套」，但唯一不同的是，一番賞的A賞全部都被抽走的事實，購買者可以即時且清楚看到，選擇不購買，但刮刮樂印製數量這麼多又遍佈全台，社群訊息雜亂沒有統一數據，到底這款刮刮樂還有沒有頭獎、大獎，一般民眾不能即時得知真相。
刮刮樂公布頭獎數量影響買氣！彩券行最慘滯銷退回銀行
而台彩在過年間總是會釋放消息哪間彩券行刮出100萬、1200萬頭獎、2000萬頭獎，來增加刮刮樂銷售熱度，但沒辦法面面俱到公布每款刮刮樂到底還剩下幾張頭獎，民眾往往從春節刮到元宵節，還是不太清楚現在哪款刮刮樂的頭獎到底還有幾張，也不像威力彩、大樂透頭獎被中走了會即刻公告，這確實是刮刮樂的盲點之一。
但這題答案也可能無解，在過年刮刮樂銷售高峰期，如果真的有這麼高度清楚的頭獎數據，也將會影響到買氣以及彩券行的生計。彩券行最慘可能會面臨刮刮樂滯銷退回銀行的可能性，以台彩官網公告，彩券經銷商辦理未拆封的彩券退貨，必須要以「本」為單位，需要收取彩券面額百分之一當作退貨處理費，以2000萬超級紅包一本19張38000元來看，彩券行就要自虧380元辦理退貨。只能說，過年玩刮刮樂試試手氣無妨，永遠打不贏莊家的東西，就跟錢包過意不去，適可而止！
資料來源：台灣彩券官網
《NOWNEWS》提醒民眾：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收；另外，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。
