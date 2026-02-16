我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節還沒安排行程嗎？新北市議員江怡臻力推土樹三鶯走春景點，有輕鬆健行的山林步道、老少咸宜的賞花熱區、人文風情的老街氛圍，在城市近郊就能遠離塵囂，適合全家大小開心出遊，免塞車、沒負擔。請不要猶豫，「馬」上出發！江怡臻指出，「微笑山線」的許多路線就在土樹三鶯，像是單程1.2公里的鶯歌石步道，沿途可欣賞山林生態與岩洞，還可在觀景台上眺望城市街景、俯瞰大漢溪風光；另外還有土城的朝山步道，可一路走到承天禪寺及桐花公園，若正好遇到櫻花盛開，絕對令人流連忘返。江怡臻表示，為了推廣微笑山線，總質詢時便向市府爭取，目前已成功爭取加碼兌換新北幣，未來則希望能升級優化「完登禮」，提供像是漁夫帽、腰包、袖套等實用美觀的小物，將持續督促市府落實，透過政策誘因讓在地之美被看見，同時促進民眾健康。除了山林路線，江怡臻也推薦大家走訪樹林塔寮坑溪溪畔步道，先前她與三福里長張致遠共同努力下，成功推動全面翻新，成為城市休憩佳選，適合全家大小一起，沿著嶄新的步道、蜿蜒的溪流，漫步在城市中，享受午後時光。江怡臻也提到，若是喜愛賞花的民眾，絕對不能錯過鶯歌永吉公園，農曆春節若適逢花苞盛開，會將永吉公園點綴為喜氣洋洋的暖橘色，加上先前她與永吉里長林茂哲共同爭取的炮仗花步道改裝，結合花束與造景，非常適合拍照打卡，另外多品種的櫻花也是公園內的必拍特色。來到三峽的話，江怡臻表示，區公所後方種植了數十支的山櫻花，打造為粉紅繽紛的櫻花廊道，而尾端就是熱鬧的三峽老街，民眾賞櫻後可到老街逛街購物、享用美食，留下難忘的新年回憶。