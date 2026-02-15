我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德(右2)，由海洋委員會主任委員管碧玲(右3)、嘉義縣長翁章梁(右1)、立法委員蔡易餘(右4)等人陪同，到嘉義縣布袋鎮布袋漁港安檢所視察，並實地參觀廳舍設施。(圖／海洋委員會海巡署提供)

▲總統賴清德(後排中)與布袋漁港安檢所海巡同仁共進午餐，互動熱絡。(圖／海洋委員會海巡署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)在場發送紅包給布袋漁港安檢所海巡人員。(圖／海洋委員會海巡署提供)

總統賴清德今(15)日，由海洋委員會主任委員管碧玲陪同，到嘉義縣布袋鎮布袋漁港安檢所視察，並慰勉海巡署中部分署第四岸巡隊海巡人員，對於海巡人員的付出深表肯定與感謝，期勉在面對各項風險與挑戰，展現高度專業與責任感。總統賴清德，是由海洋委員會主任委員管碧玲、副主任委員兼海巡署署長張忠龍、嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘等人陪同，到嘉義縣布袋鎮布袋漁港安檢所視察，並慰勉海巡署中部分署第四岸巡隊海巡人員。總統賴清德抵達後，首先由海巡署中部分署分署長王正信向總統報告布袋漁港安檢所的興建歷程與建築特色，接續由布袋漁港安檢所所長林凱杰向總統簡報安檢所勤務概況，說明港區安全維護、岸際巡查及各項查緝作為。總統賴清德表示，海巡同仁不分晝夜執勤，在第一線面對各項風險與挑戰，展現高度專業與責任感，對於海巡人員的付出深表肯定與感謝。海洋委員會主任委員管碧玲說，國際情勢巨變，海洋委員會海巡署將推行海空一體、精銳海巡計畫，未來將有更完整的裝備、系統、科技輔助，而海巡署在第一線迎戰海防摩擦，必須以印太戰略聯盟的力量，才能產生對抗底氣，進而避免戰爭。管碧玲並說，今逢小年夜此一闔家團聚的溫馨時刻，海巡同仁依然堅守在各自的崗位上，感謝總統在年節重要時刻深入基層，對海巡英雄們的關懷備至，讓基層同仁備感溫馨。總統賴清德除致贈加菜金與福袋外，更實地參觀廳舍設施並與同仁共進午餐話家常，深入瞭解第一線單位執勤環境與實務運作情形。