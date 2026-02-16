我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關穎扮演迪士尼經典公主，對話超爆笑。（圖／翻攝自IG@kwanterri）

49歲女星關穎日前在IG分享一段Cosplay迪士尼4大公主的影片，只見她打扮得惟妙惟肖，劇情設定這4位公主同桌打麻將，「小美人魚」愛麗兒先胡牌，要大家去吃沙，白雪公主要她閉嘴，仙度瑞拉則說白雪公主都成年人了還會誤食毒蘋果，愛麗兒反嗆茉莉公主老公是小偷，「是不是詐胡啊！快點檢查一下」。更嗆仙度瑞拉的老公是戀足癖，對白超爆笑。關穎在IG分享Cosplay迪士尼4大公主的影片，「小美人魚」愛麗兒嗆仙度瑞拉的老公有戀足癖，每次去俱樂部都在聞別人鞋子，白雪公主則嗆愛麗兒太吵，「妳老公就是嫌妳太吵，上次還用妳的聲音跟巫婆換雞腿。」仙度瑞拉說白雪公主都成年了，還會誤食毒蘋果，竟還敢嘲笑別人，此時茉莉公主登場，胡牌後要大家付錢，沒想到卻被白雪公主說，「妳老公是小偷欸，是不是詐胡啊。」愛麗兒又嗆這些公主打麻將帶袖套，「是要回去打掃嗎？」把每個角色的經典台詞和特色都用現代的方式呈現出來，引來熱烈討論。關穎也寫下這次會Cos公主的原因，她認為白雪公主是第一代最具代表性的公主，接下來是美人魚和茉莉公主，但長大之後，陪著小孩看公主電影，才發現這些公主好像真的「怪怪的」，總是要等男人、找真愛來肯定自己，都沒有自己的人生。關穎說，「如果認真她們，創傷是標配！不是被詛咒，就是被綁架關在塔裡。把這些設定放到現代，每一個公主都很有潛力領到一張診斷證，拍這個影片純粹是因為整個團隊都是瘋子，但同時也想分享我與女兒說的事：比起等真愛，尋找自我才是現代公主最該做的功課！」