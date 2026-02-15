今年春節連假共9天，外出走春想找今年新開的划算旅宿，Klook搜羅了6間台灣話題新開幕飯店，包含療癒旅宿、設計感飯店、南國度假氛圍酒店等，皆於去年底至今年2月陸續開幕，其中超低價包含台南的露夏旅社，雙人房優惠後最低不到1000元。
📍台北：嵨開安旅
今年1月開幕，距離捷運忠孝復興站步行約3分鐘，是台灣首間以「健康療癒」為核心的主題飯店。名稱「嵨開」源自日本山伏修驗道哲學「Uketamo（承もう）」，意指「接納一切」，希望旅人在此卸下城市緊繃，回歸身心平衡。
飯店與AVATA Wellness合作，提供瑜伽與身心療癒課程，餐飲則結合當季小農食材與優質蛋白質，將現代設計美學與療癒體驗融合，打造東區少見的靜謐空間。
📍台北：Oani綠洲
去年12月開幕，位於西門町核心地段，距離捷運西門站僅約2分鐘步行距離，卻彷彿隱身城市中的一處安靜綠洲。
飯店以自然材質與柔和光線營造如水波擴散的視覺節奏，讓人一踏進飯店就自然放鬆。客房配備醫療級空氣清淨系統「克立淨CS101 Max」，透過專利電漿滅菌技術深層淨化空氣。
📍台南：露夏旅社
今年2月全新開幕，距離花園夜市步行不到10分鐘，地點便利。旅社以墨綠色調搭配木質元素，呈現復古藝術風格，彷彿走進一座靜謐美術館。2月5日至18日期間，透過Klook預訂可享獨家市場最低價54折起，雙人房最低不到1000元，成為春節走訪台南的高性價比新選擇。
📍台南：福爾摩沙花園酒店
今年2月以全新面貌回歸的福爾摩沙花園酒店，承襲原「台南商務會館」的西班牙城堡式建築輪廓，保留經典外型，同時注入更多自然與生活感細節，營造屬於台南的海島度假氛圍。
館內設有戶外游泳池、SPA、蒸氣室與健身中心等設施（實際開放依照飯店官網公告為主），適合旅人在假期中慢慢享受。春節期間雙人房最低優惠價不到2500元。
📍高雄：嬉月地景酒店
今年2月剛盛大開幕，步行至駁二藝術特區僅需8分鐘，距離捷運鹽埕埔站約2分鐘，兼具觀光與交通便利性。飯店整體以內斂沉穩的米色與黑色系為主軸，營造低調優雅的高級質感。過年期間雙人房最低優惠價不到2000元。
📍屏東：泊思．紅柴居
去年10月於恆春重新開幕的設計旅店，空間以「引海入室」概念出發，規劃三種主題房型：「淺灘」、「深海」與「防風林」。淺灘區以沙灘為設計靈感，採用奶茶色調，整體氛圍安靜、柔和，偏向喜歡清淡風格的旅人。深海區以藍色牆面搭配跳色家具，視覺層次較強等。過年期間雙人房最低僅約2000元。
📍（同場加映）花蓮：偵探寓所 MAZOR HOTEL
小鹿文娛旅宿集團繼「路徒行旅」與「路境行旅」兩大品牌後，於去年推出全新旅宿品牌「偵探寓所 MAZOR HOTEL」，同樣主打平價路線。首館「偵探寓所 MAZOR HOTEL-花蓮林森所」，已於去年八月開始試營運，以「沉浸式探索」為核心概念，目前雙人房價格千元起。
「偵探寓所-花蓮林森所」坐落於花蓮市核心地段，鄰近林森路美食商圈，步行10分鐘即可抵達花蓮文創園區、又一村文創園區及舊鐵道行人徒步區等熱門景點，距離花蓮火車站僅需6分鐘車程。館內提供雙人、三人與四人房等8種房型，房內以木質調為基底，並以條紋跳色、花卉圖騰與木作家具。
資訊來源：Klook、偵探寓所 MAZOR HOTEL-花蓮林森所
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年1月開幕，距離捷運忠孝復興站步行約3分鐘，是台灣首間以「健康療癒」為核心的主題飯店。名稱「嵨開」源自日本山伏修驗道哲學「Uketamo（承もう）」，意指「接納一切」，希望旅人在此卸下城市緊繃，回歸身心平衡。
飯店與AVATA Wellness合作，提供瑜伽與身心療癒課程，餐飲則結合當季小農食材與優質蛋白質，將現代設計美學與療癒體驗融合，打造東區少見的靜謐空間。
去年12月開幕，位於西門町核心地段，距離捷運西門站僅約2分鐘步行距離，卻彷彿隱身城市中的一處安靜綠洲。
飯店以自然材質與柔和光線營造如水波擴散的視覺節奏，讓人一踏進飯店就自然放鬆。客房配備醫療級空氣清淨系統「克立淨CS101 Max」，透過專利電漿滅菌技術深層淨化空氣。
📍台南：露夏旅社
今年2月全新開幕，距離花園夜市步行不到10分鐘，地點便利。旅社以墨綠色調搭配木質元素，呈現復古藝術風格，彷彿走進一座靜謐美術館。2月5日至18日期間，透過Klook預訂可享獨家市場最低價54折起，雙人房最低不到1000元，成為春節走訪台南的高性價比新選擇。
📍台南：福爾摩沙花園酒店
今年2月以全新面貌回歸的福爾摩沙花園酒店，承襲原「台南商務會館」的西班牙城堡式建築輪廓，保留經典外型，同時注入更多自然與生活感細節，營造屬於台南的海島度假氛圍。
館內設有戶外游泳池、SPA、蒸氣室與健身中心等設施（實際開放依照飯店官網公告為主），適合旅人在假期中慢慢享受。春節期間雙人房最低優惠價不到2500元。
今年2月剛盛大開幕，步行至駁二藝術特區僅需8分鐘，距離捷運鹽埕埔站約2分鐘，兼具觀光與交通便利性。飯店整體以內斂沉穩的米色與黑色系為主軸，營造低調優雅的高級質感。過年期間雙人房最低優惠價不到2000元。
📍屏東：泊思．紅柴居
去年10月於恆春重新開幕的設計旅店，空間以「引海入室」概念出發，規劃三種主題房型：「淺灘」、「深海」與「防風林」。淺灘區以沙灘為設計靈感，採用奶茶色調，整體氛圍安靜、柔和，偏向喜歡清淡風格的旅人。深海區以藍色牆面搭配跳色家具，視覺層次較強等。過年期間雙人房最低僅約2000元。
小鹿文娛旅宿集團繼「路徒行旅」與「路境行旅」兩大品牌後，於去年推出全新旅宿品牌「偵探寓所 MAZOR HOTEL」，同樣主打平價路線。首館「偵探寓所 MAZOR HOTEL-花蓮林森所」，已於去年八月開始試營運，以「沉浸式探索」為核心概念，目前雙人房價格千元起。
「偵探寓所-花蓮林森所」坐落於花蓮市核心地段，鄰近林森路美食商圈，步行10分鐘即可抵達花蓮文創園區、又一村文創園區及舊鐵道行人徒步區等熱門景點，距離花蓮火車站僅需6分鐘車程。館內提供雙人、三人與四人房等8種房型，房內以木質調為基底，並以條紋跳色、花卉圖騰與木作家具。
資訊來源：Klook、偵探寓所 MAZOR HOTEL-花蓮林森所