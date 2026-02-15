我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜、阿翔、籃籃《綜藝大集合》到新竹湖口的「好客文創園區」出外景。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜（中）時而屁股向後翹，時而雙腿劈開，為了挑戰遊戲不計形象。（圖／民視提供）

小年夜看《綜藝大集合》！胡瓜、阿翔、籃籃主持的《綜藝大集合》最新一集來到新竹湖口好客文創園區出外景，與當地民眾闖關遊戲「筋開腰軟破氣球」，胡瓜與阿翔分工合作破氣球，2人屁股向後翹，雙腿劈開，各種千奇百怪肢體都上演，看得大家尷尬發笑，等到胡瓜與婆媽粉絲PK，前者贏了遊戲，見對方錯失紅包有些失落，他還是將紅包頒給粉絲，展現過年大方風範。胡瓜、阿翔、籃籃主持的《綜藝大集合》日前來到新竹湖口的「好客文創園區」，該處結合客家文化、文創展示、親子休閒與農特產推廣的免費觀光文化園區，今適逢小年夜，胡瓜特別請了客家戲劇團來演出「收冬戲」， 展現客家文化的歷史底蘊與優美，並興起叫眾人挑戰國劇版本的遊戲「筋開腰軟破氣球」，現場開始挑戰！參賽者1女1男一組進行破關挑戰採用最有靈活度的動作，轉動手、腰、腳包有砂紙的小球刺破氣球，動作最有靈活度、難度、美感綜合表現最佳者獲勝，除了客家戲劇團展現出颯爽的身段之外，藝人們一個接著一個連番上陣，帶來喜氣洋洋的氛圍，胡瓜看得相當開心，自告奮勇地上場，與阿翔帶來了怪奇又獵奇表演賽！阿翔開場打算帥氣地飛起來，一舉將氣球砍破，沒想到直接揮棒落空，落了個笑話，再一次嘗試後，終於順利繼續表演，胡瓜與阿翔兩個分工合作破氣球，2人身段看起來專業，卻是惹人爆笑，時而屁股向後翹，時而雙腿劈開，各種千奇百怪肢體都上演，看得現場民眾哈哈大笑，讓小年夜特輯熱鬧萬分，添上喜氣洋洋的氛圍。接下來的遊戲是「大步逛老街」，參賽者蒙眼站立在框框內，哨音響，開始跳舞，計時30秒，成功留在框框內沒有出界者獲勝，婆媽粉絲向胡瓜下戰帖，跳舞30秒後，胡瓜與框框的距離竟只有一步之差，讓大家全驚呆，婆媽粉絲直接慘敗，可是胡瓜還是將紅包頒給媽媽，展現大氣風範，更多精彩內容收看《綜藝大集合》。