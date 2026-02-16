我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獅帝芬去年球季尾聲表現精彩，季後賽裡更一夫當關封鎖樂天桃猿。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.29）

▲統一獅簽下3洋投後，除繼續與飛力獅洽談，也尋找外部可能性機會。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.11）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

去年效力統一獅且表現不錯的洋投飛力獅(Felix Pena)，與墨西哥聯盟的尤卡坦獅子(Leones de Yucatan)隊簽約，代表著開季將看不到這個擁有優異滑球的洋投在中華職棒投球。飛力獅去年表現不俗卻無法從台灣開季，除了統一獅的內部評估與飛力獅薪資期待有相當大的落差之外，經紀團隊也錯估各隊補強洋投的速度，導致飛力獅必須從墨西哥聯盟開季。但即使如此，飛力獅去年的身手已獲得證明，若季中有中職球隊亟需補強，他也將會是第一人選。去年球季飛力獅效力統一獅隊，全季21場出賽都是先發，戰績10勝3敗、防禦率1.91，勝投場數、防禦率與投球局數127.1局，都是統一獅團隊最佳，以去年開季定位為4號洋投的內容來說，統一獅等同於挖到了樂透，而飛力獅也靠著自己的身手掙得了表現機會與獎金。但由於飛力獅在球季過程裡有指甲問題困擾著投球，加上球季末的幾場先發表現有些下滑，甚至在季後賽挑戰賽時表現失常，都不免讓統一獅對今年要36歲的飛力獅更謹慎的考量。另外，統一獅在去年球季的831洋將大限前，簽下了外掛等級的洋將獅帝芬(Jackson Stephens)。獅帝芬去年球季尾聲4場先發裡，表現穩定且用球數精簡；加上獅帝芬雖然近幾年沒在小聯盟裡擔任全職先發，但來到台灣後似乎沒有什麼適應問題，年紀部分今年才要滿32歲，衰退風險比起飛力獅來得小，綜合考量後除了複數年約的布雷克(Brock Dykxhoorn)之外，獅帝芬便是統一獅優先洽談續約的洋投人選，最終以1號洋投的價碼，基本年薪超過50萬美元的條件，雙方達成了合約共識。此項操作對於統一獅來說沒有什麼太大問題，布雷克是效力許久有默契的洋將，並且配合度高，雙方合作愉快；獅帝芬去年球季尾聲表現精彩，季後賽裡更一夫當關封鎖樂天桃猿，甚至去年亦有其他球團在觀察他的表現，若開箱表現精彩的洋投卻無法留下，等於是幫其他球隊驗貨，反而成為新球季的難纏對手，想辦法先留下獅帝芬再加上布雷克備用，確立了統一獅新球季的基本洋將陣容。留下獅帝芬與布雷克，對於飛力獅來說並沒有什麼太大的影響，然而統一獅一開始的開價並不吸引飛力獅目光，導致雙方始終無法取得共識。對於飛力獅表現的不確定性，一開始統一獅開出兩階段合約，這讓去年表現穩定的飛力獅無法接受；後續雖然再開出整年保證合約，但基本薪資並未超過年薪40萬美元，與飛力獅經紀人的想法有極大落差，始終無法找到共識的合約組合，讓統一獅不得不開始其他洋將配置的想法。由於去年下半季的先發洋投組合有衰退問題，統一獅於是補進了年輕的高大型洋投喬登(Jordan Balazovic)。喬登球威好，直球均速可超過150公里，加上滑球角度犀利，又是球隊過往喜愛的高大型洋投，雖然控球不穩有用球數過多的問題，但統一獅認為這類的洋投符合中職主宰型態。另外喬登為加拿大人，與布雷克是同鄉，投球型態又有些許類似，即使喬登2024年轉戰韓職表現不盡理想，或許在有老大哥的幫忙與建議下，能找到適合環境的投球方式。統一獅補進了喬登，這也代表飛力獅想要的薪資水準，統一獅僅剩下1席的洋將空缺。據了解，在此時飛力獅經紀人曾向其他球團洽詢可能性，但今年各隊的主要洋將名額位置都鎖定得很快，就算仍有洋將空缺的球隊，不是早已有鎖定目標，就是有等待的人選，因此並未獲得明確回應下，雙方仍持續洽談合約內容，但就算是激勵獎金部份都無法有共識，更別說是基本薪資。統一獅簽下3洋投後，除繼續與飛力獅洽談，也尋找外部可能性機會。去年在韓職三星獅因舊傷困擾的銳力獅(Denyi Reyes)，吸引到了統一獅目光。銳力獅有蹠骨骨折的舊傷困擾，去年季中遭到三星獅釋出，雖然他的投球動作有舊傷復發的可能，但過往銳力獅是中職球隊的關注洋將，曾獲中信兄弟青睞並一度達成合約共識，不過當時遭三星獅攔胡。現在銳力獅願以較低的薪資留在亞洲職棒，統一獅沒錯簽約機會，也讓飛力獅的續約談判告終。統一獅完成了4洋將佈局，目前仍在尋找第5號洋將，但也告知了飛力獅不繼續洽談合約的消息，因為此時有中職球隊收到了飛力獅經紀人的訊息，通知各隊目前飛力獅已成為自由球員，但比起年初的狀況，各隊更沒有位置與預算來與飛力獅洽談，也因此讓飛力獅將目光轉向墨西哥聯盟。墨西哥聯盟近年的薪資待遇並不差，可作為飛力獅新球季的中繼站。在樂天桃猿以吃局數的能力作為觀察指標，並簽下了艾菩樂(Tyler Eppler)後，只剩下台鋼雄鷹尚未確認4洋投陣容，但也已有等待的人選。剩下的各隊，目前都在尋找備用洋將為主，如果新來到台灣的洋將若表現不理想，就有飛力獅重回台灣的機會，而這也會是他目前的第一願望，希望能夠重回台灣打球。各隊也會持續注意飛力獅在墨西哥聯盟的狀況，視為季中補強的第一人選。