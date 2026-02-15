我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川請辭，將投入新北市長選舉，近日卻遭爆料，弟弟李賜福是小琉球的環保蟑螂，曾向當地垃圾清運業者勒索每公噸600元的回饋金。民進黨新北市長參選人蘇巧慧對此說支持司法嚴辦杜絕。國民黨台北市議員參選人楊智伃說，李四川強勢出線，一宣布參選，就讓青鳥、讓蘇貞昌、蘇巧慧全都急了起來，蘇巧慧急到請鬼拿藥單！楊智伃指出，團結的國民黨才是最強大的力量，而李四川具備全國知名度與地方深耕基礎，相較之下，蘇巧慧雖然提早布局地方，但整體形象與聲量仍顯不足。楊智伃認為，蘇巧慧除了面臨個人知名度與政績表現的挑戰外，也背負賴清德政府執政下的政治包袱，在整體局勢上難以與李四川相提並論。她指出，李四川長年投入公共事務，在新北深耕多年，累積具體政績與行政歷練，兩人層次與條件存在明顯差距。對於近期外界再度提及李四川弟弟相關案件，楊智伃表示，該事件發生於2022年，屬簡易判決案件，且李四川弟弟僅列為證人，整起案件與李四川本人無涉。她強調，李四川從政以來行事一向穩健，若將家人個別事件與其個人參選強行連結，反而顯得刻意操作。楊智伃批評，對手陣營動用側翼力量發動抹黑與負面攻擊，無助於政策辯論與市政願景的討論，恐怕只會讓選戰失焦。她認為，當候選人訴諸極端操作與負面策略時，往往反映出信心與實力不足，也可能逐步流失市民支持。楊智伃強調，面對選戰，國民黨將以團結為基礎，全力支持李四川，回歸政策與市政能力的理性比較，爭取新北市民的認同與支持。