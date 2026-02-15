我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王今(15)日年前迎戰新竹御嵿攻城獅，雖然上半場一度陷入得分荒並落後達9分，但禁衛軍在下半場第三節打出32：10攻勢徹底擊潰對手，洋將沃許本得到26分13籃板，幫助球隊終場以100：85強勢守護主場，豪取五連勝迎年假。比賽開局，國王靠著洋將飛米與林書緯的外線，一度取得雙位數領先。然而次節進攻端突然當機，長達五分鐘一分未得，遭攻城獅朱雲豪單節四記三分球逆轉戰局，半場結束國王以44：53暫時落後。易籃後，沃許本接管比賽，單節狂砍10分肆虐對手禁區，搭配呂政儒在底角放冷箭，國王打出一波15：1的瘋狂開局，瞬間將戰局扭轉。單節32分的猛烈火力與防守，讓攻城獅單節僅得10分。末節奧帝接連飆進兩記三分球，熊祥泰更在讀秒階段投進底角外線，助球隊連兩戰得分破百。胖總總教練「胖總」洪志善指出，第三節是勝負的關鍵點。他坦言上半場球隊在分享球上做得不夠理想，助攻數僅有8次，「中場休息時我們重新調整，修正上半場的錯誤。下半場助攻數提升到18次，這反映出團隊進攻的流暢度。」而本場繳出26分、13籃板亮眼數據的沃許本，賽後表示，這幾個月深受傷病困擾，非常高興能重返球場並找回比賽節奏。沃許本強調：「我正在努力跟上球隊的腳步，並與隊友一起拚鬥。非常感謝胖哥對我的信任，我們之間建立了非常良好的關係，這讓我能更有信心在場上貢獻。」