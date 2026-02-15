我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委鄭運鵬卸任後，去年7月接任交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」董事長，近日是農曆年前企業尾牙旺季，鄭運鵬竟然在尾牙親自上陣表演「吞火」，還強調是真的不是AI，「小朋友不要模仿」，最後也順利表演成功，畫面曝光讓人看傻。鄭運鵬分享當晚片段，他說，為了祝賀公司業績長紅、員工士氣高昂，他決定準備一段特別演出，他還強調，「這是真實表演，不是AI特效，董事長本人親自上場，而且會注意安全。」接著又提醒，「小朋友不要模仿、不要玩火」。他說，晚點還要繼續抽出16萬元、20萬元的獎項，先替尾牙暖場。表演前他先摘下眼鏡，說自己喝醉了，有點老花，接著拿著火把猛盯，但因火勢太猛，他忍不住問工作人員：「不是說火會小一點嗎？」工作人員回應：「董事長要有勇氣吧！」他只好苦笑說，「這有點硬」。他做好心理準備後，就把火把上的火焰吞入口中，火焰立刻襲面，現場熱烈鼓掌，他也深深一鞠躬向大家致意。他分享影片時也說，世曦營運表現已在同業中名列前茅，摸彩規模年年創新高，董事長實在拿不出更厲害的了，就用吞火祝賀吧！