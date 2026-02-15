我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨和民眾黨聯手十度封殺1.25兆軍購特別條例，引發美國不分黨派高度關注，繼美國37位跨黨派參眾議員致函台灣立院藍白主席和立法院長韓國瑜後，美國智庫專家也發出呼籲，直接點名藍白兩黨「親中」，建議直接取消兩黨人士家屬的綠卡和美簽。美國跨黨派國會議員上週致函給我國立法院長韓國瑜、國民黨與民眾黨主席，以及民進黨立法院黨團總召。信中表示，美國與台灣共享強健且長久的夥伴關係，「然而，中華人民共和國對台灣構成的威脅從未如此嚴峻。習近平正動用中國國家力量的所有要素來控制台灣」。這封信件的聯名簽署者包括共和黨參議員里基茨（Pete Ricketts）、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），兩人皆為參議院外交委員會資深成員，信中指出美方也存在問題，必須解決對台已核准軍售項目交付的積壓問題，但強調台灣需要加強自身的努力，「我們讚揚台灣在強化軍事備戰、後備部隊及不對稱防衛能力方面取得重要進展。然而，我們擔心，如果台灣的國防支出未能如賴總統提出的特別預算規模大幅增加，這些進展恐將不足以應對挑戰」。共和黨籍眾議員盧納（Anna Paulina Luna）也分享37位跨黨派議員聯合致函給台灣在野領袖的信件，誠懇呼籲，「台灣的朋友們：我與美國國會同僚一起呼籲台灣立法院支持賴總統，並全額通過他的國防預算提案。來自北京的威脅真實存在，而且正在升高。美國與台灣站在同一陣線，但台灣也必須自立自強，全世界都在看著！」值得注意的是，曾任美國印太司令部太平洋海軍陸戰隊的退役上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）也在社群平台X轉發這篇貼文，他直言，「獲得國會支持固然很重要，但國民黨和民眾黨裡面有太多政客親中，直接取消這些政客及其親屬的美國簽證和綠卡，會是更有效的方法！」