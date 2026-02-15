我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧會記得一名台中的粉絲，是因為對方常常去拍中信兄弟而不是味全龍。（圖／翻攝IG@dragonbeautiesdahyelee）

李多慧遇到台中粉絲驚呼 因為他常去拍中信兄弟

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員、有「最美小龍女」稱號的李多慧，本月12日現身桃園機場準備返韓過農曆新年，現場湧入粉絲送機，其中一名特地從台中北上應援的粉絲被她一秒認出，還當場用中文驚呼：「台中人為什麼來了？太酷了，WOW！」更爆笑的是，這名粉絲因為IG幾乎都在拍中信兄弟與Passion Sisters，過去就曾被她虧是「渣男」，這回再度被抓包，這段以流利中文搞笑嗆聲的畫面，全被錄下在網路瘋傳。球團春節休假，韓援陸續返鄉過年，但李多慧在機場上演大型抓包現場，她在人群中看到熟面孔，眼神直接鎖定，確認對方來自台中後，語氣滿滿不可置信的說：「台中人為什麼來了？太酷了，WOW！」這位粉絲之所以會被她記住，不是因為天天進場應援，而是因為太常出現在別隊主場；去年12月她第一次認出對方時就直白點名：「因為你的IG都是中信兄弟。」場子不去味全龍隊，鏡頭永遠對準PassionSisters，「雙棲應援」直接被她記仇式標記，記憶力比戰績還穩。沒想到事隔1個多月，台中粉絲再度被認出，自己都傻眼怎麼還能被記得。李多慧也收下對方送的刮刮樂，現場直接開刮試手氣，大家以為要開出紅包彩蛋，結果沒中獎，她淡淡看了一眼，隨後表情管理滿分的把刮刮樂還回去。李多慧回家過年後沒多久，就要出發美國，參加20日的「第二屆NBA華盛頓巫師隊台灣之夜」，她離台前還用流利中文連發祝賀：「新年快樂，我們美國見，大家來吧，馬到成功，順順利利，天天開心，日本日本（美國見不到日本見）。」