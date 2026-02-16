我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白鹿（左）第4次搭檔王星越，終於組CP。（圖／翻攝自微博@唐宮奇案）

《唐宮奇案》：4大亮點

身份翻轉 ：這次兩人不再是苦情的單相思與守望，白鹿飾演英姿颯爽的 女官李佩儀 ，王星越則飾演內斂深沉的蕭懷瑾。





：這次兩人不再是苦情的單相思與守望，白鹿飾演英姿颯爽的 ，王星越則飾演內斂深沉的蕭懷瑾。 化敵為友/為愛：看兩位演技派如何在唐宮的詭譎風雲中，從互相試探到並肩作戰，是劇迷最期待的化學反應。





女性力量 ：故事從女官李佩儀的視角出發，展現她在權力核心如何憑藉智慧與勇氣，破解一樁樁隱藏在華麗宮廷下的奇案。





：故事從女官李佩儀的視角出發，展現她在權力核心如何憑藉智慧與勇氣，破解一樁樁隱藏在華麗宮廷下的奇案。 硬核推理：劇中融入了大量民俗傳說與宮廷祕史，將懸疑氛圍拉滿，滿足細節控觀眾的推理解密慾望。





服化道升級：從目前釋出的劇照來看，白鹿的唐裝造型既有女官的俐落，又不失大唐的明豔；王星越的扮相則展現了少年權臣的孤傲感。





導演與編劇 ：由擅長處理細膩情感與大格局敘事的資深團隊操刀，確保劇本在邏輯自洽的同時，情感線也能動人心弦。





：由擅長處理細膩情感與大格局敘事的資深團隊操刀，確保劇本在邏輯自洽的同時，情感線也能動人心弦。 群像戲精彩：除了雙強主角，劇中配角陣容也多為實力派，共同構建出一幅複雜的唐宮權力圖譜。





《唐宮奇案》​​​​​​​：播出資訊與平台

▲白鹿在《唐宮奇案》中查案又展現高超武技，大女主設定獲得好評。（圖／翻攝自微博@唐宮奇案）

《唐宮奇案》​​​​​​​：劇情介紹

《唐宮奇案》​​​​​​​：角色介紹

▲王星越（左）17歲就簽進白鹿經紀公司，當時白鹿已經是一線女星，王星越努力多年終於爬上男主角的位置。（圖／翻攝自微博@唐宮奇案）

《唐宮奇案》​​​​​​​：白鹿、王星越姐弟情又愛又恨？



王星越17歲時就加入白鹿的經紀公司，當時在白鹿主演的《玉樓春》中飾演邊城武將的手下阿九，連個配角都算不上，後來在《周生如故》中飾演腹黑卻深情的廣陵王劉子行，打響知名度，接著在《寧安如夢》中飾演男二，與白鹿無緣修成正果。



終於在《唐宮奇案之青霧風鳴》，王星越被「扶正」，與白鹿擔任男女主角，並肩破案，許多粉絲笑稱王星越花了4部劇的時間追妻，根本是跨越三生三世的圓滿。現實生活中，王星越和白鹿以姐弟相稱，還曾說，「我17歲就跟著鹿姐了，自然與旁人不同。」更開玩笑說自己是白鹿的婚前財產。