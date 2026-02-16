白鹿、王星越主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》（以下稱《唐宮奇案》）在Netflix熱播中，王星越17歲就簽進白鹿的經紀公司，兩人合作過3次，直到這次才真的和白鹿組CP，劇情圍繞著宮闈秘史和詭異奇案，緊湊又燒腦的劇情讓人停不下來，春節不怕鬧劇荒，《NOWNEWS今日新聞》為您整理追劇懶人包，一次看懂所有重點與卡司。
以下為本文重點：
《唐宮奇案》：4大亮點
《唐宮奇案》：播出資訊與平台
《唐宮奇案》：劇情介紹
《唐宮奇案》：角色介紹
《唐宮奇案》：白鹿、王星越姐弟情又愛又恨？
《唐宮奇案》：4大亮點
1. 「如意CP」再續前緣：虐戀後的驚喜轉世
白鹿與王星越在《周生如故》中的「漼時宜」與「劉子行」讓無數觀眾心碎。
不同於傳統的大女主宮鬥劇，本作定位為古裝女性懸疑探案。
該劇在視覺呈現上極為考究，力求還原盛唐時期的繁華與神祕。
這部劇背後的製作團隊也是品質保證：
上映日期： 2026年2月5日
播出平台： Netflix（首日上架 4 集，隨後每日更新）
影集集數： 全季共34集
核心主創： 改編書旗旗下小說《唐宮奇案之血玉韘》，尹濤執導，由張文麗擔任製片人，孟揚、祝信擔任編劇
《唐宮奇案》：劇情介紹
白鹿在《唐宮奇案》中飾演大唐縣主「李佩儀」，也是皇上的姪女，幼時家逢變故，父母無端遭到殺害，為了查明真相，長大後進入內謁局，武功高超也有敏銳的洞察力，一邊偵破奇案，一邊調查15年前家族滅門的真相。
在查案的過程中，和王星越飾演的太史丞「蕭懷瑾」相識，他精通風水、星象，除了敏銳的洞察力之外，個性也相當冷靜，看不過去李佩儀總是把辦案看得比自己的命還重要。該劇燒腦的劇情，不僅是登上Netflix收視冠軍，更在中國優酷站內熱搜度破萬，成為優酷近半年最快破萬的劇集，首播更獲得14家廠商青睞。
《唐宮奇案》：角色介紹
白鹿飾演「李佩儀」：大唐福昌縣主，端王獨女，文武雙全，以敏銳的洞察力和推理能力穿梭在宮廷鬥爭之中，在偵破詭異奇案同時，也在尋找15年前家族被滅門的真相。
王星越飾演「蕭懷瑾」：太子太傅蕭文淵之子，在太史局擔任太史丞，精通風水、星象，在李佩儀落水時救了他，也目睹了李佩儀家遭滅門的瞬間，陪伴李佩儀查詢真相。
趙晴飾演「五仁」：內謁局掌正，李佩儀的心腹。
趙弈欽飾演「顧凌舟」：大理寺司直。
何中華飾演「永盛皇帝」：大唐皇帝
趙子琪飾演「崔玉瑤－淑妃」：受皇帝所寵愛，養育李佩儀。
盧星宇飾演「崔憫忠」：右相（中書令）
《唐宮奇案》：白鹿、王星越姐弟情又愛又恨？王星越說有白鹿就有安全感，只要見到她都會毫無顧忌地訴說最近發生的事情，對她的感覺是「又愛又恨」，因為兩人都是屬於情緒波動很大的人，感情好的時候打鬧，有時候又會不理對方。
王星越17歲時就加入白鹿的經紀公司，當時在白鹿主演的《玉樓春》中飾演邊城武將的手下阿九，連個配角都算不上，後來在《周生如故》中飾演腹黑卻深情的廣陵王劉子行，打響知名度，接著在《寧安如夢》中飾演男二，與白鹿無緣修成正果。
終於在《唐宮奇案之青霧風鳴》，王星越被「扶正」，與白鹿擔任男女主角，並肩破案，許多粉絲笑稱王星越花了4部劇的時間追妻，根本是跨越三生三世的圓滿。現實生活中，王星越和白鹿以姐弟相稱，還曾說，「我17歲就跟著鹿姐了，自然與旁人不同。」更開玩笑說自己是白鹿的婚前財產。
