自《超級星光大道》第二屆發跡的女星林佩瑤，今（15）日小年夜宣布離婚，透過社群IG斷開結婚6年的主廚老公武俊傑，「本人與武俊傑先生因對未來人生規劃方向不同，已於今年二月初和平完成離婚程序。此決定為雙方經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福。」林佩瑤強調，2人仍一同為餐飲努力，從夫妻退回合夥關係。
林佩瑤po出黑底白字貼文，強調與武俊傑仍為事業上夥伴，未來將一同為品牌與公司努力，「關於此事將不再另作回應，感謝大家的關心與理解。」消息一出，引發各界關注，確切情斷原因不得而知。
回顧林佩瑤與武俊傑感情，2019年女方離開航空業，同年底嫁給武俊傑，砸下百萬舉辦盛大婚禮，2人婚後經常出國旅遊曬恩愛，林佩瑤也積極輔佐男方燒肉餐飲「路易奇電力公司」，並同時投資於此。
🔺林佩瑤社群全文
本人與武俊傑先生因對未來人生規劃方向不同，已於今年二月初和平完成離婚程序。此決定為雙方經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福。
我們目前仍為路易奇餐飲之合夥人，未來亦將持續為品牌與公司發展共同努力。
關於此事將不再另作回應，感謝大家的關心與理解。
🔺資料來源－
林佩瑤IG
