43歲女星林佩瑤今（15）日小年夜宣布離婚老公武俊傑，於社群IG寫下118字，透露2人對未來人生規劃方向不同而和平分開，震驚各界。事實上，林佩瑤過去表態堅持不生小孩，「我愛自己比較多，愛到不願意為任何人犧牲自己的金錢與自由，所以我選擇不生小孩」，面對外界催生，林佩瑤語氣強硬地說：「你們糾結什麼呢？畢竟我生不生小孩，都不會對你們的人生有任何影響！」
林佩瑤情斷武俊傑！堅持不生小孩：愛自己比較多
林佩瑤2019年與武俊傑結婚，6年期間，屢屢遭外界關心生子進度，讓她忍無可忍，透過社群IG開砲，「不想生就是不想生，跟喜不喜歡小孩一點關係都沒有，不生小孩純粹就是我愛自己比較多，沒把握能不能對另一個生命負責，而且是負責他的一輩子。」
林佩瑤直言，表示非常疼愛自己，愛到不願意為任何人犧牲自己的金錢與自由，所以選擇不生小孩，並且與武俊傑、爸媽及公婆都沒有糾結傳宗接代一事，不解外界「關心」什麼，「你們糾結什麼呢？畢竟我生不生小孩，都不會對你們的人生有任何影響！」
回顧林佩瑤與武俊傑感情，2019年女方離開航空業，同年底嫁給武俊傑，砸下百萬舉辦盛大婚禮，2人婚後經常出國旅遊曬恩愛，林佩瑤也積極輔佐男方燒肉餐飲「路易奇電力公司」，並同時投資於此。
如今，林佩瑤宣告與武俊傑未來人生規劃方向不同，於今年2月初完成離婚程序，「雙方經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福」，強調2人從夫妻退回合夥關係，盼外界給予空間與時間。
🔺林佩瑤社群全文
本人與武俊傑先生因對未來人生規劃方向不同，已於今年二月初和平完成離婚程序。此決定為雙方經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福。
我們目前仍為路易奇餐飲之合夥人，未來亦將持續為品牌與公司發展共同努力。
關於此事將不再另作回應，感謝大家的關心與理解。
🔺資料來源－
林佩瑤IG
