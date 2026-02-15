我是廣告 請繼續往下閱讀

許多民眾趁著過年連假出國旅遊，若前往距離較遠的國家，飛機座椅的舒適程度相當重要，座椅間距是舒適度的指標之一，腿部空間較大的座位能讓乘客更舒適的伸展。外媒整理出椅距最寬敞的航空公司排名，3家航空以34吋椅距登頂。根據全球知名圖表分析網站Visual Capitalist發布的圖表數據，引述了《Simple Flying》與《康泰納仕旅行者》等航空及旅遊資料，日本航空（JAL）和全日空（ANA）位居榜首，兩家航空公司的經濟艙均提供 34 英吋（86.4 公分）的腿部空間。阿聯酋航空也以34 吋的腿部空間並列，進一步鞏固了以舒適體驗為核心的全球航空公司的名號。長期以來，阿聯酋航空一直致力於打造寬敞的客艙和高級經濟艙體驗，並將這種體驗延伸至標準經濟艙座椅。國泰航空、新加坡航空以及澳洲航空，皆以32英吋（約81.3公分）的表現並列第五，美國的航空公司排名殿後，捷藍航空在美國航空公司中脫穎而出，提供超過 32 英吋的腿部空間，比大多數美國的航空公司更接近國際服務標準。Simple Flying提到，日航之所以屢獲「最佳經濟艙座椅」獎項，是因為它明確地拒絕了航空界普遍存在的座位密集化趨勢。 日航將這一座椅稱為「Sky Wider」，在波音787夢幻客機上採用了2-4-2的座位佈局。而波音787夢幻客機通常採用3-3-3的客艙佈局，透過縮小每個座椅的寬度和間距來增加座位密度，從每排8個增加到9個。日航採用特殊的纖薄座椅靠背設計，在不犧牲坐墊舒適度的前提下，增加了膝蓋的延伸空間，使乘客實際擁有的空間比表面數字所顯示的更大。全日空也維持著與日航類似的標準，這通常是為了應對其國內競爭對手。全日空已在其大部分遠程航班（包括波音777-300ER和787-9）上統一採用34英寸的座椅間距。