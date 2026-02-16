農曆新年將至，中國各大電視台春節聯歡晚會（春晚）卡司陸續曝光，今年多位台灣藝人再度成為焦點，包括蕭敬騰確定登上東方衛視、張鈞甯、歐陽娜娜等人也會現身春晚節目，相較於過去幾年有蔡依林、周杰倫等人的春晚，陣容略顯星度不足。不過各家春晚節目也從除夕夜的央視春晚到初一、初二各大衛視對打，《NOWNEWS今日新聞》特別整理2026年春晚中「台灣藝人登場名單」與播出時間懶人包，帶讀者一次掌握哪些熟面孔將陪伴大家迎接新年。
📌直播平台：央視、愛奇藝、騰訊視頻、YouTube
📌明星嘉賓（網傳名單）：張鈞甯、歐陽娜娜、劉宇寧、周深、李昀銳、黃子弘凡、李現、宋威龍、希林娜依高、王玉雯、王楚然、張新成、畢雯珺、胡先煦、李蘭迪、李沁、汪蘇瀧、王一博等（正式名單以官方公告為主）
央視春晚歷來是全國矚目的除夕重頭戲，收視規模居各台之首。今年網傳名單星光密集，不過仍需等待官方最終公布。
🌸官方 YouTube 平台： 2026 中央衛視 春晚 YouTube 線上看
🌸線上直播： 2026 中央衛視／央視 春節晚會 線上看／直播
🌸愛奇藝： 央視 2026 聯合春晚 愛奇藝
🌸騰訊視頻： 2026 中國央視 春晚（春節聯歡晚會）騰訊直播
📌直播平台：東方衛視、愛奇藝、YouTube
📌明星嘉賓：蕭敬騰、唐漢霄、黃聖依、胡彥斌、胡海泉、陳小春、應采兒、陳楚生等
東方衛視今年最大亮點之一，是台灣歌手蕭敬騰加盟演出，再加上陳小春、應采兒夫妻檔同台，話題度不低。
🌸官方YouTube：東方衛視春晚
🌸愛奇藝直播：東方衛視春節晚會LIVE
📌直播平台：江蘇衛視、騰訊視頻
📌明星嘉賓：劉宇寧、蒲熠星、RED、信、王琳凱、喻言、劉宇、希林娜依高、黃子弘凡、蔣敦豪、蔡國慶、林依輪、NexT1DE、王蓉、王弦等
江蘇衛視春晚一向主打音樂實力派與綜藝流量兼具，今年陣容橫跨新生代偶像與資深歌手，劉宇寧、信的舞台預計將成為亮點。
🌸線上直播：2026江蘇衛視春節聯歡晚會LIVE
🌸騰訊直播：江蘇衛視春晚線上看
📌直播平台：北京衛視、YouTube、官方平台
📌明星嘉賓：肖戰、時代少年團、周深、單依純、檀健次、劉宇寧、劉宇、羅一舟等
北京衛視春晚話題焦點集中在肖戰與周深雙雙現身，流量與實力兼具，勢必吸引大批粉絲鎖定直播。
🌸線上看：2026 北京衛視 春節聯歡晚會 線上看
🌸官方直播：2026 北京衛視 春晚 官方 直播
🌸YouTube直播：2026 北京衛視 春晚 YouTube線上看
📌主持人：虛擬主持人谷小雨、機器人主持人藍小天
📌直播平台：浙江衛視、YouTube
📌明星嘉賓：陳麗君、茅威濤、邢岷山、楊霞雲、樓勝、周宏偉、董旭陽、劉福明、陳曉建、鮑陳熱、張亞洲、何青青、林墨、何洛洛、希林娜依高、李雲霄等
浙江衛視今年主打越劇元素，結合虛擬主持人與科技舞台設計，走出與其他衛視不同的文化路線。
🌸官方轉播： 2026 浙江衛視 越劇春晚 網路轉播
🌸YouTube直播： 浙江衛視 2026 春晚 YouTube 線上看
📌直播平台：芒果TV、湖南衛視官方平台、YouTube
📌明星嘉賓：周深、陳哲遠、劉宇寧、劉宇、任賢齊、沈月、時代少年團、王玉雯、張藝凡、張予曦等
湖南衛視春晚向來走年輕化與流量路線，今年同樣星光熠熠。周深與劉宇寧再度登場備受關注，而時代少年團的舞台安排也成為粉絲討論焦點。
🌸線上看：2026湖南衛視春節聯歡晚會
🌸官方直播：湖南衛視春晚官方平台
🌸YouTube：湖南衛視春晚YouTube直播
