東亞多國迎接農曆新年到來，進入長假階段，遊客選擇旅遊時，日本多半會是首要地點，隨著中國去年底開始不斷警告民眾勿赴日旅遊，中國遊客銳減，但近期香港遊客預訂量卻出現增加趨勢。農曆春節到來前，香港在上月底到本月初先舉辦了香港旅遊博覽會，根據NHK報導，來自世界各地的旅遊公司、政府機構及其他組織紛紛參與。儘管受到中日關係交惡影響，日本方面，共有17個市町村和企業參加。香港旅行社表示，由於日中關係惡化，赴日團體旅遊的預約量下降。但他們表示，這並未對佔比最大的個人赴日遊造成太大影響。值得注意的是，根據日經中文網披露，香港旅行社一名高階主管表示，近兩個月的預訂量持續增加，預計今年全年將增長3至4成。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，去年香港赴日遊客約252萬人次，依國家和地區排名位列第5。香港總人口僅752萬人，「赴日旅遊的存在感極強」。中國政府在春節假期持續警告民眾勿前往日本，在大阪道頓堀14日深夜發生持刀傷人事件，造成1死2傷後。中國駐大阪總領事館再度發布公告，近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件頻發。中國駐大阪總領事館呼籲，值此春節假期之際，再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒領區公民加強安全防範，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。