2026除夕開運禁忌一次收，今（16）日除夕為告別舊一年、開啟下一年的關鍵時刻，只要洗澡挑對時間就能去除晦氣，讓新的一年好運旺旺來，《NOWNEWS》整理除夕夜禁忌、除夕開運、除夕守歲要到幾點、領紅包禁忌懶人包。
🟡2026除夕開運秘訣：挑對吉時洗澡去晦氣
小孟老師提醒，除夕這天要選「吉時」洗澡，分別為晚上6:06、08:08、09:05、10:10擇一，洗澡時間是沖澡起算時間，如晚上6時6分，也就是晚上6時6分開始沖澡，可去除蛇年晦氣，迎接馬年好運。
此外，吃年夜飯開大燈也代表光明，穿襪子吃飯代表來年被保護，吃完飯聽鞭炮聲，代表驅趕年獸，抵抗小人，都是除夕夜吃年夜飯可以注意的開運秘訣。
🟡2026除夕禁忌
◾忌打碎物品：這代表會破運、破財
◾忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉
◾忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處理，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和污水，會噴濺到路過的神，導致運勢不佳。
◾忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年
◾忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運
◾忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。
◾需要在入夜前洗澡，防止洗掉新一年的好運與財富；衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。
◾忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月
命理專家小孟老師提醒，禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。
🟡2026除夕守歲要到幾點？別熬到天亮
命理專家楊登嵙老師提醒，分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」。
但其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，並不是喜歡打牌的藉口，通宵熬夜到天明，充足的睡眠養好精氣神，自然好運旺旺來。
🟡除夕忌回娘家怎麼破解？
在傳統民間習俗中，有一說認為嫁出去的女兒若在除夕或大年初一回娘家，象徵「吃窮娘家」，可能影響整體家運。不過隨著時代變遷與觀念轉變，這類禁忌已逐漸淡化，許多家庭也不再特別忌諱。
若仍擔心影響運勢，命理專家建議，可在回娘家時帶上一桶食用油，這是取台語「油（遊）來油（遊）去無准算」的諧音，意指來去走動不算數，被視為民間化解禁忌的一種方式。
🟡除夕可以去別人家吃飯嗎？
除夕向來是闔家團圓的重要時刻，不少長輩認為這天若到別人家「吃年夜飯」，象徵居無定所，甚至有把自家福氣帶走的說法，因此在傳統習俗裡較為忌諱。不過時代不同，觀念也逐漸轉變。
若受邀到別人家圍爐，記得帶伴手禮，顏色以紅、金為主，象徵喜氣與好運；家中有小孩或長輩，也可準備紅包表心意。民俗上也建議隨身帶一個放有168元或888元的紅包，象徵自帶財庫、財氣不外流。並且自己隨身帶一個裝有168元、888元的紅包，象徵自帶財庫、財氣不外流。
🟡2026春節領紅包禁忌：初五前不要花掉
楊登嵙說，拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。
資料來源：楊登嵙、小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
