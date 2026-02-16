我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節期間台股休市，不過美國在週一（16日）也因為適逢法定假日「華盛頓誕辰紀念日 （Washington's Birthday，又稱總統日）」，美國股市與債市皆休市一天，將於週二（17日）恢復正常交易。綜合媒體報導，這個節日最初在1885年設立，為了紀念美國首任總統喬治·華盛頓（George Washington）的生日，美國之後於1971年統一將每年2月的第3個星期一訂為法定假日，全美許多機構會在這天休息，為聯邦僱員創造更多為期3天的周末。美國股市在2026年共有10個交易日因適逢法定假日休市，下一個休市日為2026年4月3日耶穌受難日（Good Friday）。此外，感恩節隔天及平安夜當天均提早3個小時收盤，於美東時間下午1點提早休市。美股上週五（13日）表現平淡、漲跌互見。道瓊工業指數漲48.95點或0.099%，收49500.93點；標普500指數微漲3.41點或0.050%，收6836.17點；那斯達克指數則挫50.48點或0.22%，收在22546.67點；費城半導體指數則上揚53.16點或0.66%，收在8137.86點。